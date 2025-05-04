https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html

В России стартовала акция "Огонь памяти"

В России стартовала акция "Огонь памяти" - РИА Новости, 04.05.2025

В России стартовала акция "Огонь памяти"

В России стартовала акция "Огонь памяти" к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:08:00+03:00

2025-05-04T10:08:00+03:00

2025-05-04T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России стартовала акция "Огонь памяти" к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье представители Народного фронта, участники "Команды Путина", военные и общественники собрались у стен Московского Кремля в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня, взятого на Могиле Неизвестного Солдата, в специальные лампы. Их отвезут в российские регионы и другие государства.Ими зажгут Вечные огни и Огни памяти в том числе в освобожденных городах Донбасса.Во время доставки огня артисты, телеведущие, спортсмены, журналисты посетят более 130 городов России, а также 21 страну. Огонь памяти доставят в том числе в Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Замбию, Израиль, Индию, Кипр, КНДР, Сербию и Абхазию. "В этом году 54 региона нашей страны, 131 город и 21 зарубежная страна ждут огонь из самого сердца Москвы с Могилы неизвестного солдата. Самое главное, что огонь отправится на передовую нашим бойцам. Им это нужнее всего, потому что он будет вдохновлять их на победу и давать дополнительные силы и настроение", — сказал руководитель исполкома НФ Михаил Кузнецов.В церемонии передачи частичек Вечного огня приняли участие народная артистка России Лариса Долина, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, журналист Эрнест Мацкявичюс.После стара акции представители Народного фронта и "Команды Путина", военные, общественные деятели возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

https://ria.ru/20250502/aktsija-2014690139.html

https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html

https://ria.ru/20250503/donetsk-2014818454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, россия, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, наталья варлей, лариса долина