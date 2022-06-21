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Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2022 годах

Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2022 годах - РИА Новости, 21.06.2022

Аварии самолетов Ан-2 в России в 2019-2022 годах

пресс-служба МЧС России сообщила, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет вылетел 20 июня в 06.30 по... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:46

2022-06-21T11:46

2022-06-21T11:46

справки

ан-2

россия

аварии

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202221 июня пресс-служба МЧС России сообщила, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет вылетел 20 июня в 06.30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. На борту, по предварительным данным, находятся три человека – два члена экипажа, один пассажир – и одна тонна груза. 11 февраля в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке при взлете упал и загорелся частный легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, они погибли. 202117 июля в Ивановской области самолет Ан-2 совершил нештатную посадку на реку, пострадавших нет. Пилот не пострадал.29 июня Тюменской области при выполнении рейса Тобольск – Лайтамак самолет Ан-2 авиакомпании "ЮТэйр" при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, пострадавших нет. Самолет получил незначительное повреждение крыла. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. 5 июня около поселка Сухтелинский Челябинской области самолет Ан-2, на борту которого находились восемь человек, вынужденно приземлился на поле в связи технической неисправностью двигателя (повышение температуры). Пострадавших нет.Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, воздушное судно ДОСААФ России следовало с аэродрома Калачево (Челябинск) до аэродрома Агаповка Челябинской области для воздушных прыжков. 21 мая в Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр" уточнила, что при посадке самолета в конце пробега сложились опоры шасси. На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа, два человека получили ушибы. 13 марта в Ставропольском крае самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал. 202019 июля в Бурятии пропал Ан-2 авиакомпании "Феникс". Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира. В течение года судьба его была неизвестна. В июле 2021 года стало известно, что следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании "Феникс". 13 июля самолет Ан-2 упал и загорелся в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. В результате ЧП один человек погиб на месте, второй скончался через несколько дней в больнице. 20 февраля в Магадане частный Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. Всех, кто был на борту, доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника. 20198 ноября в Брюховецком районе Краснодарского края самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. По данным местных СМИ, при выполнении авиационно-химических работ над рисовым полем между станицей Полтавской и хутором Телегин самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в оросительный канал, который впадает в реку Ангелинский Ерик. Управляли самолетом два пилота. Оба выжили, получив небольшие травмы.30 августа в Якутии частный Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель. По данным Минздрава республики, на борту находились семь человек, двое из них погибли. Пятерых пострадавших госпитализировали. 28 августа в Курской области при выполнении авиационно-химических работ в сельскохозяйственном поле самолет Ан-2 совершил экстренную посадку после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот не пострадал, топливо не разлилось. 28 августа в Миллеровском районе Ростовской области самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле. Члены экипажа, три человека, не пострадали. 16 июля в станице Новощедринская в Чечне легкомоторный самолет Ан-2 упал на частный жилой дом. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП. Пострадали четыре человека: пилот и трое местных жителей. 9 июля в Ставропольском крае при орошении полей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. При этом пилот – 55-летний житель Ставропольского края – скрылся с места происшествия. Самого судна на месте происшествия также не было обнаружено. Части фрагментов самолета были найдены в одном из хозяйств. Ставропольской транспортной прокуратурой было установлено, что пилот был признан негодным к выполнению полетов в качестве коммерческого пилота, воздушное судно не имело государственного и регистрационного опознавательных знаков, судовой и полетной документации. 9 июня самолет Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил жесткую посадку в Тункинском районе. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал. 22 мая на Ставрополье самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Пострадавших нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ан-2, россия, аварии