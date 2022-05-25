Случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2022 годах
© AP Photo / Dario Lopez-MillsОбстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Преступник застрелил 14 учеников и их учителя в начальной школе в американском штате Техас, злоумышленника ликвидировали сотрудники полиции, сообщил губернатор штата Грег Эбботт.
Ниже приводится справочная информация о случаях стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2022 годах.
2022 год
24 мая в начальной школе в городе Ювалде (штат Техас) произошла стрельба, погибли 14 учеников школы и учитель. Стрелок был убит, предположительно, приехавшими полицейскими, им оказался 18-летний местный житель.
19 мая вблизи кампуса университета Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания) произошла стрельба. Пострадали пять человек, трое пострадавших находились в критическом состоянии.
5 мая на территории главного кампуса университета Эмори, расположенного в американском штате Джорджия, произошла стрельба. Информации о пострадавших не поступало.
22 апреля в Вашингтоне рядом со школой, университетом и несколькими посольствами злоумышленник открыл стрельбу. Пострадали четыре человека.
9 февраля в американском городе Баффало (штат Нью-Йорк) на территории школы произошла стрельба. Известно о двух пострадавших, включая ученика и охранника школы.
1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния были застрелены двое полицейских. Стрелок был задержан.
1 февраля в городе Ричфилде (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой, один ученик был убит, второй тяжело ранен. Преступник скрылся с места происшествия.
2021 год
30 ноября в школе города Оксфорд, штат Мичиган, произошла стрельба. Четыре ученика погибли, семь человек ранены. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы. Подростка задержала полиция, ему предъявлены обвинения в убийствах и терроризме.
30 ноября в старшей школе в городе Хамболдт в штате Теннеси произошла перестрелка. Один человек погиб, другой получил серьезное ранение. Подозреваемый задержан.
15 ноября неизвестный открыл стрельбу возле школы в городе Орора в Колорадо. Пострадали пять подростков. Стрелок скрылся с места происшествия.
23 октября в штате Джорджия произошла стрельба возле студенческого кампуса, принадлежащего университету Форт Вэлли. Один человек погиб, ранения получили семь человек. Погибший не был студентом этого университета.
17 октября на территории университета Грэмблинга в штате Луизиана произошла стрельба. Один человек погиб, еще несколько пострадали.
6 октября в школе в городе Арлингтон в штате Техас произошла стрельба. Пострадали четыре человека. Стрельбу устроил 18-летний ученик, он был взят под стражу. Полиция считает, что применение оружия было спровоцировано дракой между учащимися.
30 сентября в начальной школе в городе Мемфис, штат Теннесси, произошла стрельба. Один ребенок был доставлен в больницу с тяжелым ранением. Стрелку удалось скрыться.
20 сентября в школе в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) произошла стрельба. Пострадали два человека, они были госпитализированы. Несовершеннолетний подозреваемый задержан.
1 сентября в старшей школе города Уинстон-Сейлем штата Северная Каролина произошла стрельба. Один ученик погиб. Подозреваемый был задержан.
13 августа стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико. По словам заместителя начальника местной полиции Кайла Хартсока, стрельба произошла между двумя учениками-мальчиками. Один из них стрелял в другого. Один ученик погиб. По данным полиции, стрелявшему 13 лет.
6 мая в средней школе в городе Ригби, штат Айдахо, произошла стрельба. Пострадали три человека – двое учеников и один взрослый. Стрелком оказалась шестиклассница.
12 апреля в школе в городе Ноксвилл штата Теннесси произошла стрельба. Один человек погиб. Стрелка ликвидировали полицейские.
1 марта в результате стрельбы в школе в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) погиб 15-летний подросток.