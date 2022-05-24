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В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель - РИА Новости, 25.05.2022
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В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель
В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель - РИА Новости, 25.05.2022
В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя при стрельбе в Ювалде. РИА Новости, 25.05.2022
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в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя при стрельбе в Ювалде.В убийце опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса, который был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой.Ювалде находится в южной части Техаса, в населенном пункте проживают более 15 тысяч человек.
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сша, в мире, техас
23:37 24.05.2022 (обновлено: 06:25 25.05.2022)
 
В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель

Губернатор штата Техас Эббот сообщил о гибели 14 учеников начальной школы при стрельбе

© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя при стрельбе в Ювалде.

"Сам стрелок мертв. Его, предположительно, застрелили приехавшие полицейские", — сказал чиновник на пресс-конференции.

В убийце опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса, который был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой.
Ювалде находится в южной части Техаса, в населенном пункте проживают более 15 тысяч человек.
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