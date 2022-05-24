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В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель
В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель - РИА Новости, 25.05.2022
В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя при стрельбе в Ювалде. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-24T23:37
2022-05-24T23:37
2022-05-25T06:25
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя при стрельбе в Ювалде.В убийце опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса, который был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой.Ювалде находится в южной части Техаса, в населенном пункте проживают более 15 тысяч человек.
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23:37 24.05.2022 (обновлено: 06:25 25.05.2022)
В Техасе при стрельбе погибли 14 учеников начальной школы и учитель
Губернатор штата Техас Эббот сообщил о гибели 14 учеников начальной школы при стрельбе