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Биография Федора Бондарчука

Биография Федора Бондарчука - РИА Новости, 09.05.2022

Биография Федора Бондарчука

Режиссер, продюсер, актер Федор Сергеевич Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье режиссера Сергея Бондарчука (1920-1994) и актрисы Ирины Скобцевой... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T03:37

2022-05-09T03:37

2022-05-09T03:37

справки

федор бондарчук

москва

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Режиссер, продюсер, актер Федор Сергеевич Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье режиссера Сергея Бондарчука (1920-1994) и актрисы Ирины Скобцевой (1927-2020). С детства хорошо рисовал. Учился в художественной школе. В 1985 году поступил во ВГИК на режиссерский факультет, учился у педагога Игоря Таланкина. Через год был призван в армию, служил в кавалерийском полку Таманской дивизии. В 1987 году продолжил учебу в мастерской Юрия Озерова во ВГИКе, который окончил в 1991 году.В 1986 году дебютировал в кино в исторической картине своего отца Сергея Бондарчука "Борис Годунов" в роли царевича Дмитрия. В 1989 году во время учебы во ВГИКе снялся в киноэпопее Юрия Озерова "Сталинград".Первой заметной работой стала роль князя Мышкина в фильме Романа Качанова и Ивана Охлобыстина "Даун Хаус" (2001), оригинальной экранизации романа Федора Достоевского "Идиот".Бондарчук сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Восемь с половиной долларов" (1999), "Мужская работа" (2001) и "Мужская работа-2" (2002), "Про любоff" (2010), "Два дня" (2011), "Шпион" (2012), "Призрак" (2015), " Окаянные дни" (2020) и др. Снимался в фильмах "Свои" (2004), "Статский советник" (2005), "Жара" (2006), "Я остаюсь" (2007), "Адмирал" (2008), "Белая гвардия" (2012), "Душа шпиона" (2014), "Спутник" (2020) и др. Среди ролей последних лет – военная драма "Учености плоды" (2021), комедия "Год культуры-2" (2022). Всего Бондарчук сыграл более 70 ролей в кино и проектах разных жанров.После окончания ВГИКа Федор Бондарчук несколько лет снимал видеоклипы для популярных исполнителей. В 1993 году он снял короткометражный музыкальный фильм "Люблю". В 2005 году режиссерским дебютом Бондарчука в большом кино стал фильм "9 рота" о войне в Афганистане. Картина собрала более 25 миллионов долларов в прокате, став самой кассовой за год. В 2006 году лента была выбрана претендентом на кинопремию "Оскар". В 2009 году на экраны вышла фантастическая дилогия Бондарчука "Обитаемый остров" и "Обитаемый остров: Схватка" по одноименному роману братьев Стругацких.Следующая картина Бондарчука "Сталинград" (2013) стала одной из самых кассовых в истории России, собрав в мировом прокате более 67 миллионов долларов, это первый российский кинопроект, показанный в IMAX-формате.В 2017 году был снят фантастический блокбастер "Притяжение", права на его показ были проданы в 74 страны мира. Затем последовали научно-фантастический фильм "Вторжение" (2019) и психологическая драма "Псих" (2020).Бондарчук занимается продюсированием кино. Помимо собственных картин, в их числе фильмы "В движении" (2002), "Гололед" (2003),"Жара" (2006), "Фобос. Клуб страха" (2009), "Духless" (2011), "Вычислитель" (2014), "Бармен" (2015), "Дама Пик" (2016), Лед (2017), Лед-2 (2020), "Мастер" (2021), "The Телки" (2022) и др.В 2013 году впервые выступил в роли телепродюсера – на канале СТС вышли сериалы "Молодежка" и "Выжить после". Был ведущим телеигры "Кресло", шоу "Ты – супермодель!". С 2006 года ведет программу "Кино в деталях" на канале СТС. Занимается озвучиванием анимационных фильмов: "Сезон охоты" (2006), "Три богатыря. На дальних берегах" (2012), "Савва. Сердце воина" (2015), "Босс-молокосос" (2016, 2021) и др. Федор Бондарчук – создатель и учредитель многих проектов и компаний.В 1992 году основал кинокомпанию-мейджор Art Pictures Studio, работающую на отечественном и международном рынках. В 2008 году был соучредителем группы компаний "Главкино" по производству фильмов. В 2009 году Бондарчук стал соучредителем компании Art Pictures Media, занимающейся кинотеатральной, телевизионной и DVD-дистрибуцией фильмов Art Pictures Studio и картин независимых западных студий. В 2010 году был соучредителем проекта "Киносити" по развитию сети кинотеатров в регионах России. В 2011 году вместе с Нью-Йоркской Академией киноискусств учредил грант имени Сергея Бондарчука-старшего для поддержки творческой молодежи России. В 2017 году Федор Бондарчук стал сооснователем школы кино и телевидения "Индустрия". С октября 2012 года Бондарчук является председателем совета директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм".С декабря 2021 года – генеральный продюсер компании "НМГ Студии" холдинга "Национальная Медиа Группа". Бондарчук занимается ресторанным бизнесом, в частности, является совладельцем ресторана "Vaниль" в Москве. В 2005 году вошел в Совет "Молодой Гвардии Единой России". В апреле 2009 года вступил в партию "Единая Россия ". Член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".Член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.Федор Бондарчук – трижды лауреат кинопремии "Золотой Орел" (2005, 2011, 2015), лауреат премии актеров кино "Созвездие" (2002), "ТЭФИ" (2003, 2019), "Ника" (2005), "Золотой Овен" (2006), музыкальной премии "Овация" (1993), удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф на 47-м Международном кинофестивале в Анталье (Турция)"Золотой апельсин" (2010), премии Минобороны России в области культуры и искусства (2017), ордена Александра Невского за вклад в развитие отечественной культуры и искусства (2018) и др.В 2016 году Бондарчук стал "Человеком года" по версии профессиональной премии "Блокбастер".Федор Бондарчук 25 лет был женат на телеведущей Светлане Бондарчук, в браке родились сын и дочь. С 2019 года женат на актрисе Паулине Андреевой, в браке родился сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, федор бондарчук, москва