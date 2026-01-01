Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Без похода в кинотеатр с семьей или друзьями вряд ли обойдутся эти длинные новогодние каникулы. И количество премьер — особенно сказочных, для семейного просмотра — радует. Долгожданное продолжение "Чебурашки", фэнтезийный "Буратино" со звездными актерами, "Простоквашино" с Печкиным-Охлобыстиным... Об этих и других громких проектах — в материале РИА Новости.
Похоже, это главный кинохит новогодних праздников. Во второй части к нам вернутся и добродушные Гена с Валерой, и вредная, но обаятельная Римма Шапокляк, и продавщица мороженого Галя. Успех первого фильма вдохновил на сиквел, сюжет которого пока держится в секрете. Известно только, что в жизнь Чебурашки и его друзей, и так далеко не безоблачную, вмешается нечто совсем из ряда вон выходящее. И все это приведет к феерическому круговороту событий. К какому — увидим на премьере.
Карабаса-Барабаса играет Федор Бондарчук, лису Алису и кота Базилио — Виктория Исакова и Александр Петров, Артемона — Марк Эдельштейн, а черепаху Тортилу — Светлана Немоляева. Отдельного внимания заслуживают Константин Хабенский и Сергей Бурунов в маленьких ролях докторов, которых вызвала Мальвина для Буратино.
Конечно, речь не идет о переделке знаменитого фильма Леонида Нечаева. Хотя некоторые музыкальные цитаты в картине есть, это полноценная новая экранизация, которая гораздо ближе к сказке Алексея Толстого. Масштабная постановка с яркими костюмами, спецэффектами. Сам Буратино в его "кукольном" виде сделан блестяще. Очередной фильм о неунывающем умненьком-разумненьком деревянном человечке наверняка покорит сердца и детей, и взрослых.
Ну и третья сказка — "Простоквашино" в постановке Сарика Адреасяна. Тут вроде бы все, что называется, "по уму": и модели героев, взятые из мультфильма, и их голоса. Антон Табаков озвучивает Матроскина, Павел Деревянко — Шарика, как и в анимационном сериале. И даже почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, чьим голосом вредный Игорь Иванович говорит в новых сериях мультфильма. Также появляется трактор Тр-Тр Митя, знакомый по книгам Эдуарда Успенского и по малоизвестной "Весне в Простоквашино".
Но вот выдержат ли похождения дяди Федора, Матроскина и Шарика конкуренцию с Буратино и Чебурашкой — решать зрителю. Впрочем, любовь к мультгероям настолько велика, что свою кассу "Простоквашино" соберет.
На российские экраны выходит очередное творение Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат". Картина с участием Кейт Бланшетт, Адама Драйвера и талисмана режиссера — музыканта Тома Уэйтса получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Джармуш, как в "Кофе и сигаретах", опять прибегает к формату новелл, которые вроде бы не связаны между собой, но проникнуты каким-то общим духом и цельной творческой темой.
Любителям хорроров стоит сходить на два ужастика, получивших в российском прокате авторское наименование. Так, "Оно. Первое пришествие" имеет мало отношения к истории из книги Стивена Кинга. Но посмотреть на то, как героиня сражается со зловещим демоном, пытающимся захватить над нею власть, стоит. "Пункт назначения. Новый аттракцион" тоже не связан с известной франшизой, но способен напугать: герои попадают в заброшенный парк аттракционов, где американские горки, карусели и прочие механизмы готовы прикончить посетителей.
Ну а если вы соскучились по настоящему большому кинематографу — для вас в повторный прокат выходит "Вчера, сегодня, завтра" с Софи Лорен. Шедевр Витторио де Сики 1963 года покоряет зрителей и спустя шесть с лишним десятилетий после премьеры.
