Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
Искусство
Культура
 
08:00 01.01.2026 (обновлено: 08:12 01.01.2026)
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
Без похода в кинотеатр с семьей или друзьями вряд ли обойдутся эти длинные новогодние каникулы. И количество премьер — особенно сказочных, для семейного...
2026-01-01T08:00:00+03:00
2026-01-01T08:12:00+03:00
культура
культура-важное
кино
новый год
что посмотреть
лучшие фильмы
знаменитости
чебурашка
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
культура-важное, кино, новый год, что посмотреть , лучшие фильмы, знаменитости, чебурашка, джим джармуш, федор бондарчук
Культура, Культура-Важное, Кино, Новый год, что посмотреть , лучшие фильмы, Знаменитости, Чебурашка, Джим Джармуш, Федор Бондарчук
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах

В прокат выходит семейный фильм "Чебурашка 2"

Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2"
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Без похода в кинотеатр с семьей или друзьями вряд ли обойдутся эти длинные новогодние каникулы. И количество премьер — особенно сказочных, для семейного просмотра — радует. Долгожданное продолжение "Чебурашки", фэнтезийный "Буратино" со звездными актерами, "Простоквашино" с Печкиным-Охлобыстиным... Об этих и других громких проектах — в материале РИА Новости.

"Чебурашка 2"

© Союзмультфильм (2025)Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2
Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Похоже, это главный кинохит новогодних праздников. Во второй части к нам вернутся и добродушные Гена с Валерой, и вредная, но обаятельная Римма Шапокляк, и продавщица мороженого Галя. Успех первого фильма вдохновил на сиквел, сюжет которого пока держится в секрете. Известно только, что в жизнь Чебурашки и его друзей, и так далеко не безоблачную, вмешается нечто совсем из ряда вон выходящее. И все это приведет к феерическому круговороту событий. К какому — увидим на премьере.

"Буратино"

© Кинокомпания "Водород" (2025)Кадр из фильма "Буратино"
Кадр из фильма Буратино
Кадр из фильма "Буратино"
Карабаса-Барабаса играет Федор Бондарчук, лису Алису и кота Базилио — Виктория Исакова и Александр Петров, Артемона — Марк Эдельштейн, а черепаху Тортилу — Светлана Немоляева. Отдельного внимания заслуживают Константин Хабенский и Сергей Бурунов в маленьких ролях докторов, которых вызвала Мальвина для Буратино.
Конечно, речь не идет о переделке знаменитого фильма Леонида Нечаева. Хотя некоторые музыкальные цитаты в картине есть, это полноценная новая экранизация, которая гораздо ближе к сказке Алексея Толстого. Масштабная постановка с яркими костюмами, спецэффектами. Сам Буратино в его "кукольном" виде сделан блестяще. Очередной фильм о неунывающем умненьком-разумненьком деревянном человечке наверняка покорит сердца и детей, и взрослых.

"Простоквашино"

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2025)Кадр из фильма "Простоквашино"
Кадр из фильма Простоквашино
Кадр из фильма "Простоквашино"
Ну и третья сказка — "Простоквашино" в постановке Сарика Адреасяна. Тут вроде бы все, что называется, "по уму": и модели героев, взятые из мультфильма, и их голоса. Антон Табаков озвучивает Матроскина, Павел Деревянко — Шарика, как и в анимационном сериале. И даже почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, чьим голосом вредный Игорь Иванович говорит в новых сериях мультфильма. Также появляется трактор Тр-Тр Митя, знакомый по книгам Эдуарда Успенского и по малоизвестной "Весне в Простоквашино".
Но вот выдержат ли похождения дяди Федора, Матроскина и Шарика конкуренцию с Буратино и Чебурашкой — решать зрителю. Впрочем, любовь к мультгероям настолько велика, что свою кассу "Простоквашино" соберет.

Недетское кино

© Animal Kingdom (2025)Кадр из фильма "Отец, мать, сестра, брат"
Кадр из фильма Отец, мать, сестра, брат
Кадр из фильма "Отец, мать, сестра, брат"
На российские экраны выходит очередное творение Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат". Картина с участием Кейт Бланшетт, Адама Драйвера и талисмана режиссера — музыканта Тома Уэйтса получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Джармуш, как в "Кофе и сигаретах", опять прибегает к формату новелл, которые вроде бы не связаны между собой, но проникнуты каким-то общим духом и цельной творческой темой.
© Empire Road Pictures (2025)

"Оно. Первое пришествие"

Кадр из фильма Оно. Первое пришествие

"Оно. Первое пришествие"

Любителям хорроров стоит сходить на два ужастика, получивших в российском прокате авторское наименование. Так, "Оно. Первое пришествие" имеет мало отношения к истории из книги Стивена Кинга. Но посмотреть на то, как героиня сражается со зловещим демоном, пытающимся захватить над нею власть, стоит. "Пункт назначения. Новый аттракцион" тоже не связан с известной франшизой, но способен напугать: герои попадают в заброшенный парк аттракционов, где американские горки, карусели и прочие механизмы готовы прикончить посетителей.
© Compagnia Cinematografica Champion (1963)

Софи Лорен в фильме "Вчера, сегодня, завтра"

Кадр из фильма Вчера, сегодня, завтра

Софи Лорен в фильме "Вчера, сегодня, завтра"

Ну а если вы соскучились по настоящему большому кинематографу — для вас в повторный прокат выходит "Вчера, сегодня, завтра" с Софи Лорен. Шедевр Витторио де Сики 1963 года покоряет зрителей и спустя шесть с лишним десятилетий после премьеры.
 
Культура Культура-Важное Кино Новый год что посмотреть лучшие фильмы Знаменитости Чебурашка Джим Джармуш Федор Бондарчук
 
 
