Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. 15 декабря в московском офисе VK прошла презентация сказки "Буратино". Эксклюзивными материалами фильма и историями со съёмок поделились актёры Фёдор Бондарчук, Виталия Корниенко, Александр Яценко, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина, Степан Белозёров и продюсер фильма Михаил Врубель. Запись встречи эксклюзивно доступна в VK Видео.

Артисты рассказали о работе над фильмом: главный герой создавался с помощью специальной компьютерной технологии, а съёмки проходили на уникальной площадке. Специально для "Буратино" в Кинопарке "Москино" создали итальянский городок. Отдельно поговорили про песни в экранизации Игоря Волошина. Над ними работал Алексей Львович Рыбников — создатель оригинального саундтрека для фильма 1975 года.

Исполнитель роли Карабаса Фёдор Бондарчук отметил главные качества своего персонажа и рассказал, чем от него отличается.

"Карабас — директор театра и посредственный режиссёр. Этот комплекс в нём постоянно бурлит и время от времени даёт о себе знать. В целом Карабаса можно назвать утрированным собирательным образом современного продюсера. Но самое страшное в нём — то, что он нереализованный актёр. Его грубость не имеет отношения ко мне: я артистов люблю и всегда выделяю. Для меня артисты на площадке — самые важные люди", — сказал актёр.

Главного героя, Буратино, в новой экранизации сыграла Виталия Корниенко. По словам продюсера Михаила Врубеля, актриса опередила десятки конкурентов и органично исполнила роль.

"Я вспомнил этот эффект: конкурентами Виты на кастинге были мальчики младшего возраста. С ними начинали играть как с детьми, и всё напоминало детский утренник. Но когда вышла Вита, процесс наконец стал органичным", — вспоминал Михаил Врубель.

"Реальный масштаб проекта я поняла только тогда, когда впервые зашла в итальянский городок. Там всё было невероятным: и количество красок, и внимание к деталям", — поделилась Виталия Корниенко.

На презентации также появился Марк Эйдельштейн, сыгравший роль нового Артемона. Он приветствовал зрителей по видеосвязи.

"Передайте всем — слушателям, зрителям, подписчикам, — что „Буратино“ — это особенная сказка. И очень здоровская. Она для всех: и для взрослых, и для детей. До встречи в кинотеатрах!" — отметил актёр.

ВКонтакте и создатели "Буратино" подготовили ряд активностей для пользователей в соцсети и за её пределами.

Коллекция VK Store × "Буратино"

В декабре в фирменных магазинах появится лимитированная коллекция, посвящённая фильму "Буратино". В числе айтемов — шарфы, шапки, стикерпаки и кастомный светильник-полено.

Мини-приложение и статусы

Для пользователей соцсети доступно геймифицированное мини-приложение . По его сценарию пользователи должны помочь Буратино в поиске золотого ключика. Все, кто выполняют задания, автоматически участвуют в розыгрыше призов — техники и билетов в кино. В мини-приложении можно получить эмодзи-статусы ВКонтакте, вдохновлённые фильмом.

ЦДМ × VK Видео

Центральный Детский Магазин открыл двери в волшебный мир "Буратино" в рамках сотрудничества ЦДМ на Лубянке, дистрибьютора "НМГ Кинопрокат" и VK Видео Детям. Весь центральный атриум здания превратился в сказочную улицу с мостовой, ярмаркой, световыми проекциями и подвесными шатрами, создающими атмосферу волшебного уличного театра. В ёлку будет встроен театр Карабаса с красными бархатными портьерами. На его сцене в новогодние праздники пройдут концерты со звёздами, театральный фестиваль, ретроцирк, снежные балы и шоу-спектакли, среди которых будет и постановка "Буратино".

Премьера новой сказки "Буратино" состоится 1 января во всех кинотеатрах страны.

По сюжету фильма к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Заветное желание героя — иметь сына. Оно почти исполнилось, но даже в сказках не всё всегда идёт по плану. Новый "Буратино" создан по мотивам произведения Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" и вдохновлён легендарным советским фильмом.