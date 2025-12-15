Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино" - РИА Новости, 15.12.2025
17:28 15.12.2025
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино"
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино" - РИА Новости, 15.12.2025
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино"
15 декабря в московском офисе VK прошла презентация сказки "Буратино". Эксклюзивными материалами фильма и историями со съёмок поделились актёры Фёдор Бондарчук,
2025-12-15T17:28:00+03:00
2025-12-15T17:28:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062188808_140:0:2416:1707_1920x0_80_0_0_a1071abd0a136790cddcaf7006835121.jpg
1920
1920
true
москино, федор бондарчук, вконтакте
Москино, Федор Бондарчук, ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино"

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеПользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино" на предпремьерной встрече
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями Буратино на предпремьерной встрече - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино" на предпремьерной встрече
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. 15 декабря в московском офисе VK прошла презентация сказки "Буратино". Эксклюзивными материалами фильма и историями со съёмок поделились актёры Фёдор Бондарчук, Виталия Корниенко, Александр Яценко, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина, Степан Белозёров и продюсер фильма Михаил Врубель. Запись встречи эксклюзивно доступна в VK Видео.
Артисты рассказали о работе над фильмом: главный герой создавался с помощью специальной компьютерной технологии, а съёмки проходили на уникальной площадке. Специально для "Буратино" в Кинопарке "Москино" создали итальянский городок. Отдельно поговорили про песни в экранизации Игоря Волошина. Над ними работал Алексей Львович Рыбников — создатель оригинального саундтрека для фильма 1975 года.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеПользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино" на предпремьерной встрече
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями Буратино на предпремьерной встрече - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте пообщались с героями и создателями "Буратино" на предпремьерной встрече
Исполнитель роли Карабаса Фёдор Бондарчук отметил главные качества своего персонажа и рассказал, чем от него отличается.
"Карабас — директор театра и посредственный режиссёр. Этот комплекс в нём постоянно бурлит и время от времени даёт о себе знать. В целом Карабаса можно назвать утрированным собирательным образом современного продюсера. Но самое страшное в нём — то, что он нереализованный актёр. Его грубость не имеет отношения ко мне: я артистов люблю и всегда выделяю. Для меня артисты на площадке — самые важные люди", — сказал актёр.
Главного героя, Буратино, в новой экранизации сыграла Виталия Корниенко. По словам продюсера Михаила Врубеля, актриса опередила десятки конкурентов и органично исполнила роль.
"Я вспомнил этот эффект: конкурентами Виты на кастинге были мальчики младшего возраста. С ними начинали играть как с детьми, и всё напоминало детский утренник. Но когда вышла Вита, процесс наконец стал органичным", — вспоминал Михаил Врубель.
"Реальный масштаб проекта я поняла только тогда, когда впервые зашла в итальянский городок. Там всё было невероятным: и количество красок, и внимание к деталям", — поделилась Виталия Корниенко.
На презентации также появился Марк Эйдельштейн, сыгравший роль нового Артемона. Он приветствовал зрителей по видеосвязи.
"Передайте всем — слушателям, зрителям, подписчикам, — что „Буратино“ — это особенная сказка. И очень здоровская. Она для всех: и для взрослых, и для детей. До встречи в кинотеатрах!" — отметил актёр.
ВКонтакте и создатели "Буратино" подготовили ряд активностей для пользователей в соцсети и за её пределами.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеФёдор Бондарчук
Фёдор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Фёдор Бондарчук

Коллекция VK Store × "Буратино"

В декабре в фирменных магазинах появится лимитированная коллекция, посвящённая фильму "Буратино". В числе айтемов — шарфы, шапки, стикерпаки и кастомный светильник-полено.

Мини-приложение и статусы

Для пользователей соцсети доступно геймифицированное мини-приложение. По его сценарию пользователи должны помочь Буратино в поиске золотого ключика. Все, кто выполняют задания, автоматически участвуют в розыгрыше призов — техники и билетов в кино. В мини-приложении можно получить эмодзи-статусы ВКонтакте, вдохновлённые фильмом.

ЦДМ × VK Видео

Центральный Детский Магазин открыл двери в волшебный мир "Буратино" в рамках сотрудничества ЦДМ на Лубянке, дистрибьютора "НМГ Кинопрокат" и VK Видео Детям. Весь центральный атриум здания превратился в сказочную улицу с мостовой, ярмаркой, световыми проекциями и подвесными шатрами, создающими атмосферу волшебного уличного театра. В ёлку будет встроен театр Карабаса с красными бархатными портьерами. На его сцене в новогодние праздники пройдут концерты со звёздами, театральный фестиваль, ретроцирк, снежные балы и шоу-спектакли, среди которых будет и постановка "Буратино".
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеАлександр Петров
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Александр Петров

Премьера новой сказки "Буратино" состоится 1 января во всех кинотеатрах страны.

По сюжету фильма к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Заветное желание героя — иметь сына. Оно почти исполнилось, но даже в сказках не всё всегда идёт по плану. Новый "Буратино" создан по мотивам произведения Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" и вдохновлён легендарным советским фильмом.
ВКонтакте поддерживает российские фильмы и сериалы, проводит онлайн-премьеры, прямые эфиры с актёрами и специальные показы. В ноябре 2025 года на Фандом Фесте ВКонтакте прошли презентации самых ожидаемых премьер уходящего и нового года.
 
МоскиноФедор БондарчукВКонтакте
 
 
