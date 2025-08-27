https://ria.ru/20250827/bondarchuk-2037649481.html

На СТС вернется программа "Кино в деталях" с ведущим Фёдором Бондарчуком

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В День российского кино, 27 августа, на СТС вернется программа "Кино в деталях" с ведущим Фёдором Бондарчуком, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала."Отвечать на вопросы в студии теперь будут не только звёздные гости, но и сам Фёдор. Зрителей также ждут новости из первых уст, эксклюзивные материалы, новые рубрики и их ведущие. Например, сценарист Андрей Золотарёв расскажет о знаковых сериалах, а историк моды Анатоль Вовк оценит наряды звезд и костюмы их героев", — отметили на СТС."Помню, когда программа только появилась в 2004-м, все обсуждали успех "Ночного дозора", который перевернул индустрию,— вспоминает Бондарчук. — С тех пор поменялись бюджеты и технические возможности, но мы все так же экспериментируем и делаем то, что любим. Это и продолжим обсуждать с коллегами, которых поздравляю с профессиональным праздником".Первым гостем нового сезона станет продюсер главных российских хитов Сергей Сельянов, который отметил 70-летие и 33-летие своей кинокомпании СТВ."Начинал заниматься кино как любитель: в тринадцать лет с друзьями снимали на камеры 8 мм, в общем, хулиганили. Но разницы между тем мальчишкой и мной сегодняшним вообще нет, потому что в кино нечего делать без этого драйва, без любви к тому, что делаешь. Когда главное для тебя в любых обстоятельствах не сборы, призы и слава, а фильм. И работаю я только с такими режиссерами, которые готовы рисковать всем. Я и сам такой", — признавался он.В интервью Бондарчуку Сельянов раскроет стоимость дилогии "Брата", поделится, готов ли оживить Сергея Бодрова с помощью искусственного интеллекта, и расскажет о новых проектах: сказке "Горыныч", драме "Лермонтов", комедии "(Не) искусственный интеллект" с Леоном Кемстачем в главной роли, а также фантастической комедии и киноэксперименте Евгения Сангаджиева "Космическая собака Лида".Кроме юбиляра, в первых выпусках появятся Ирина Старшенбаум, режиссер и актриса драмы "Семейное счастье" Стася Толстая и Евгения Леонова.Программа "Кино в деталях" впервые вышла на СТС в октябре 2004 года. За 20 лет в ее студии побывали сотни российских кинематографистов и звезд Голливуда, в том числе Дэниел Крэйг, Кристоф Вальц, Тиль Швайгер, Даррен Аронофски и Оливер Стоун.

