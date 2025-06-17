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Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию - РИА Новости, 17.06.2025
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию
Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, эвакуированные из Ирана в Азербайджан после начала эскалации конфликта, вернулись в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:08:00+03:00
2025-06-17T21:08:00+03:00
2025-06-17T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, эвакуированные из Ирана в Азербайджан после начала эскалации конфликта, вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. В минувшее воскресенье министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что артисты пересекли границу Азербайджана по маршруту, по которому ранее Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука. "Музыканты уже прилетели и недавно покинули аэропорт", - сообщил собеседник агентства. Оркестр в знак благодарности за помощь с эвакуацией провел в понедельник концерт в Азербайджанской государственной филармонии в Баку.
https://ria.ru/20250614/bondarchuk-2022779587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, азербайджан, россия, ольга любимова, федор бондарчук, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Культура, Иран, Азербайджан, Россия, Ольга Любимова, Федор Бондарчук, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию
Эвакуированный из Ирана в Азербайджан БСО имени Чайковского вернулся в Россию