Рейтинг@Mail.ru
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:08 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/muzykanty-2023424385.html
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию - РИА Новости, 17.06.2025
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию
Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, эвакуированные из Ирана в Азербайджан после начала эскалации конфликта, вернулись в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:08:00+03:00
2025-06-17T21:08:00+03:00
культура
иран
азербайджан
россия
ольга любимова
федор бондарчук
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023161890_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4f8ac6517cca762514c145cc8763827.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, эвакуированные из Ирана в Азербайджан после начала эскалации конфликта, вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. В минувшее воскресенье министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что артисты пересекли границу Азербайджана по маршруту, по которому ранее Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука. "Музыканты уже прилетели и недавно покинули аэропорт", - сообщил собеседник агентства. Оркестр в знак благодарности за помощь с эвакуацией провел в понедельник концерт в Азербайджанской государственной филармонии в Баку.
https://ria.ru/20250614/bondarchuk-2022779587.html
иран
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023161890_528:379:2753:2048_1920x0_80_0_0_e6b144e9fc9f95f55bb8b3e6e9bfcc38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, азербайджан, россия, ольга любимова, федор бондарчук, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Культура, Иран, Азербайджан, Россия, Ольга Любимова, Федор Бондарчук, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Музыканты БСО, эвакуированные из Ирана в Азербайджан, вернулись в Россию

Эвакуированный из Ирана в Азербайджан БСО имени Чайковского вернулся в Россию

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, эвакуированные из Ирана в Азербайджан после начала эскалации конфликта, вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.
В минувшее воскресенье министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что артисты пересекли границу Азербайджана по маршруту, по которому ранее Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука.
«
"Музыканты уже прилетели и недавно покинули аэропорт", - сообщил собеседник агентства.
Оркестр в знак благодарности за помощь с эвакуацией провел в понедельник концерт в Азербайджанской государственной филармонии в Баку.
Режиссер Федор Бондарчук на пограничном пункте Азербайджана с Ираном - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Бондарчука и его съемочную группу эвакуировали из Ирана в Азербайджан
14 июня, 10:46
 
КультураИранАзербайджанРоссияОльга ЛюбимоваФедор БондарчукВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала