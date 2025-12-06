Рейтинг@Mail.ru
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы - РИА Новости, 06.12.2025
07:42 06.12.2025 (обновлено: 15:44 06.12.2025)
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы
Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся... РИА Новости, 06.12.2025
россия, федор бондарчук, происшествия
Шоубиз, Россия, Федор Бондарчук, Происшествия
Светлана Рудская
Светлана Рудская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Светлана Рудская. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в мировой суд поступили два административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП России ("Неуплата административного штрафа в срок"). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Режиссер, продюсер Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Петербургский отель не смог взыскать кредит с Федора Бондарчука
27 ноября, 05:16
По данным материалов, суд решил вернуть протоколы об административных правонарушениях должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при составлении, после устранения которых их снова направят в суд.
Ранее Рудскую уже привлекали к ответственности по данной статье. По нескольким протоколам ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Леонид Ярмольник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату предыдущего
25 ноября, 06:29
 
Шоубиз Россия Федор Бондарчук Происшествия
 
 
