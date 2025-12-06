https://ria.ru/20251206/shtrafy-2060257171.html
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы - РИА Новости, 06.12.2025
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы
Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T07:42:00+03:00
2025-12-06T07:42:00+03:00
2025-12-06T15:44:00+03:00
шоубиз
россия
федор бондарчук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060265001_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_23d9f3b4bbe910837423790b9b1c3aa5.jpg
https://ria.ru/20251127/bondarchuk-2057887367.html
https://ria.ru/20251125/shtraf-2057309008.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060265001_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_dbd5a38870c6e1175caf45feeb758576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федор бондарчук, происшествия
Шоубиз, Россия, Федор Бондарчук, Происшествия
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы
РИА Новости: экс-жене Бондарчука грозят два новых штрафа за неоплату других
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в мировой суд поступили два административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП России ("Неуплата административного штрафа в срок"). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
По данным материалов, суд решил вернуть протоколы об административных правонарушениях должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при составлении, после устранения которых их снова направят в суд.
Ранее Рудскую уже привлекали к ответственности по данной статье. По нескольким протоколам ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.