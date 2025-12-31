Рейтинг@Mail.ru
18:38 31.12.2025
Голикова сохранила пост главы совета Фонда поддержки кино
Голикова сохранила пост главы совета Фонда поддержки кино
2025-12-31T18:38:00+03:00
2025-12-31T18:38:00+03:00
© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сохраняет пост председателя совета Фонда поддержки кино, говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина о составе совета на ближайшие три года.
"Утвердить на три года прилагаемый состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии: Голикова Т.А. (заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)), Молчанов Д.В. (заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации (заместитель председателя совета))", - говорится в документе.
Также в совет по согласованию, в частности, включены: гендиректор НМГ Светлана Баланова, режиссер и актер Федор Бондарчук, режиссер Карен Шахназаров, гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году
Татьяна ГоликоваФедор БондарчукРоссияМихаил МишустинНациональная Медиа ГруппаОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
