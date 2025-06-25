Рейтинг@Mail.ru
Роковая судьба Алены Бондарчук: муж-тиран и смерть на руках сына - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/bondarchuk-2025400300.html
Роковая судьба Алены Бондарчук: муж-тиран и смерть на руках сына
Роковая судьба Алены Бондарчук: муж-тиран и смерть на руках сына - РИА Новости, 25.06.2025
Роковая судьба Алены Бондарчук: муж-тиран и смерть на руках сына
Ее жизнь могла бы стать историей голливудской сказки — дочь легендарного Сергея Бондарчука, красавица-актриса, любимица миллионов. Но судьба Алены Бондарчук... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:52:00+03:00
2025-06-25T19:52:00+03:00
швейцария
москва
россия
сергей бондарчук (актер)
ирина скобцева
федор бондарчук
мосфильм
дом кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025420208_0:151:1964:1256_1920x0_80_0_0_fe48b7e4aba9af625d7f3daccec61f69.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ее жизнь могла бы стать историей голливудской сказки — дочь легендарного Сергея Бондарчука, красавица-актриса, любимица миллионов. Но судьба Алены Бондарчук оказалась полна трагических поворотов: муж-тиран, ранний уход в 47 лет и прощальные объятия сына, ставшие последним кадром ее земного пути. За внешним лоском и фамильной славой скрывалась история женщины, так и не сумевшей вырваться из круга насилия, но до конца сохранившей достоинство и любовь.Независима с ранних летОна родилась 31 июля 1962 года в семье кинематографического титана Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой. Девочка, которую хотели назвать Олесей, но крестили Еленой, уже в детстве проявила характер — сама выбрала имя Алена. Выросшая за кулисами "Мосфильма", она с юных лет впитывала уроки мастерства, наблюдая за работой отца.Поступив в школу-студию МХАТ, Алена сознательно пошла на рискованный шаг — скрыла знаменитую фамилию, указав в документах девичью фамилию бабушки. Этот поступок говорил о многом. Она хотела добиться всего сама. И добилась — красный диплом курса Евстигнеева стал тому подтверждением.Ее первая роль в 16 лет в "Бархатном сезоне" показала, что талант династии перешел по наследству. Но в отличие от многих звездных детей, Алена была удивительно разборчива: за 31 год карьеры — всего 25 ролей."Я видела, как отец работает с актерами, и научилась понимать — когда режиссеру можно доверять", — объясняла она свою принципиальность.Роль Натальи в отцовской постановке "Тихий Дон" стала для нее одновременно и испытанием, и триумфом. Сергей Бондарчук не делал скидок на родство, требуя полной отдачи. Пик популярности Алены пришелся на 2000 годы — сериалы "Бедная Настя", "Дорогая Маша Березина" сделали ее лицом нового телевизионного кино.За внешней легкостью и обаянием скрывалась одинокая душа."Я всегда боялась, что меня любят за фамилию", — признавалась актриса.Ее первый роман с актером Андреем Подошьяном остался светлым воспоминанием молодости. Но настоящее счастье так и не пришло — последние годы жизни были омрачены сложными отношениями.Сложный выбор между семьей и карьеройПосле отношений с актером Владимиром Ильиным Алена связала свою судьбу с журналистом Виталием Крюковым, который был старше ее на 14 лет. В 1985 году у пары родился сын Константин — будущий продолжатель актерской династии. Когда в конце 1980 годов Крюков решил сменить профессию и переехать в Швейцарию, Алена последовала за мужем, пожертвовав стремительно развивающейся карьерой.Работа над фильмом "Тихий Дон" заставляла актрису постоянно курсировать между Швейцарией и Россией. За этим последовало тяжелое открытие — в браке проявились тиранические черты супруга."Многие тогда говорили, что этот брак был выгоден только Виталию", — вспоминали близкие актрисы. Набравшись смелости, Алена забрала сына и вернулась в Москву.Вернувшись на родину, Алена столкнулась с новой проблемой — Константин почти не говорил по-русски. Решением стало устройство сына в немецкую школу при посольстве. Сама актриса с головой окунулась в работу, возобновив театральную и кинокарьеру. Хотя Крюков пытался вернуть семью, эти попытки были тщетны.В 2002 году в жизни Алены появился Евгений Морозов, директор концертного комплекса "Дом кино". Их роман казался многообещающим, но и эти отношения не выдержали испытания бытом."Она была влюблена, но не смогла найти компромисс", — рассказывали друзья актрисы. Даже после расставания Морозов пытался вернуть Алену, но безуспешно.Роковой диагнозВ 2008 году во время обследования врачи обнаружили у Алены уплотнение в груди, но не придали этому значения. Занятая съемками и спектаклями, актриса откладывала повторные визиты к специалистам. Когда она наконец потеряла сознание и была госпитализирована, брат Федор Бондарчук организовал лечение в Израиле. Казалось, здоровье пошло на поправку.После возвращения в Москву состояние Алены резко ухудшилось. В аэропорту она вновь потеряла сознание и была помещена в реанимацию. Врачи сохраняли оптимизм, но 1 декабря 2009 года, в возрасте 47 лет, актриса скончалась на руках своего сына Константина. Посмертный диагноз — агрессивная форма рака груди с метастазами в гортани, обнаруженная слишком поздно.Эта история стала не просто рассказом о болезни и смерти, а горькой иллюстрацией того, как даже представители знаменитых династий остаются один на один со своими проблемами. Алена Бондарчук до конца сохраняла достоинство, продолжая работать и заботясь о сыне, даже когда болезнь уже вовсю хозяйничала в ее организме.
швейцария
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025420208_0:0:1964:1473_1920x0_80_0_0_5ce372f724fd529c3e58b9ded16f8d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, москва, россия, сергей бондарчук (актер), ирина скобцева, федор бондарчук, мосфильм, дом кино
Швейцария, Москва, Россия, Сергей Бондарчук (актер), Ирина Скобцева, Федор Бондарчук, Мосфильм, Дом кино

Роковая судьба Алены Бондарчук: муж-тиран и смерть на руках сына

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Алена Бондарчук с сыном Константином Крюковым на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля
Актриса Алена Бондарчук с сыном Константином Крюковым на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ее жизнь могла бы стать историей голливудской сказки — дочь легендарного Сергея Бондарчука, красавица-актриса, любимица миллионов. Но судьба Алены Бондарчук оказалась полна трагических поворотов: муж-тиран, ранний уход в 47 лет и прощальные объятия сына, ставшие последним кадром ее земного пути.
За внешним лоском и фамильной славой скрывалась история женщины, так и не сумевшей вырваться из круга насилия, но до конца сохранившей достоинство и любовь.

Независима с ранних лет

Она родилась 31 июля 1962 года в семье кинематографического титана Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой. Девочка, которую хотели назвать Олесей, но крестили Еленой, уже в детстве проявила характер — сама выбрала имя Алена. Выросшая за кулисами "Мосфильма", она с юных лет впитывала уроки мастерства, наблюдая за работой отца.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Скобцева, актер Константин Крюков и актриса Алена Бондарчук на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский"
Актриса Ирина Скобцева, актер Константин Крюков и актриса Алена Бондарчук на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра Пушкинский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Ирина Скобцева, актер Константин Крюков и актриса Алена Бондарчук на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский"
Поступив в школу-студию МХАТ, Алена сознательно пошла на рискованный шаг — скрыла знаменитую фамилию, указав в документах девичью фамилию бабушки. Этот поступок говорил о многом. Она хотела добиться всего сама. И добилась — красный диплом курса Евстигнеева стал тому подтверждением.
Ее первая роль в 16 лет в "Бархатном сезоне" показала, что талант династии перешел по наследству. Но в отличие от многих звездных детей, Алена была удивительно разборчива: за 31 год карьеры — всего 25 ролей.
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Бархатный сезон"
Кадр из фильма Бархатный сезон - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Бархатный сезон"
"Я видела, как отец работает с актерами, и научилась понимать — когда режиссеру можно доверять", — объясняла она свою принципиальность.
Роль Натальи в отцовской постановке "Тихий Дон" стала для нее одновременно и испытанием, и триумфом. Сергей Бондарчук не делал скидок на родство, требуя полной отдачи. Пик популярности Алены пришелся на 2000 годы — сериалы "Бедная Настя", "Дорогая Маша Березина" сделали ее лицом нового телевизионного кино.
За внешней легкостью и обаянием скрывалась одинокая душа.
"Я всегда боялась, что меня любят за фамилию", — признавалась актриса.
Ее первый роман с актером Андреем Подошьяном остался светлым воспоминанием молодости. Но настоящее счастье так и не пришло — последние годы жизни были омрачены сложными отношениями.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер Андрей Подошьян
Актер Андрей Подошьян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актер Андрей Подошьян

Сложный выбор между семьей и карьерой

После отношений с актером Владимиром Ильиным Алена связала свою судьбу с журналистом Виталием Крюковым, который был старше ее на 14 лет. В 1985 году у пары родился сын Константин — будущий продолжатель актерской династии. Когда в конце 1980 годов Крюков решил сменить профессию и переехать в Швейцарию, Алена последовала за мужем, пожертвовав стремительно развивающейся карьерой.
Работа над фильмом "Тихий Дон" заставляла актрису постоянно курсировать между Швейцарией и Россией. За этим последовало тяжелое открытие — в браке проявились тиранические черты супруга.
© Мосфильм (1992)Кадр из сериала "Тихий Дон"
Кадр из сериала Тихий Дон - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Мосфильм (1992)
Кадр из сериала "Тихий Дон"
"Многие тогда говорили, что этот брак был выгоден только Виталию", — вспоминали близкие актрисы. Набравшись смелости, Алена забрала сына и вернулась в Москву.
Вернувшись на родину, Алена столкнулась с новой проблемой — Константин почти не говорил по-русски. Решением стало устройство сына в немецкую школу при посольстве. Сама актриса с головой окунулась в работу, возобновив театральную и кинокарьеру. Хотя Крюков пытался вернуть семью, эти попытки были тщетны.
© РИА Новости / Компания "Наше кино" | Перейти в медиабанкАктеры Алена Бондарчук и Андрей Руденский в кадре из фильма "Одноклассники"
Актеры Алена Бондарчук и Андрей Руденский в кадре из фильма Одноклассники - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Компания "Наше кино"
Перейти в медиабанк
Актеры Алена Бондарчук и Андрей Руденский в кадре из фильма "Одноклассники"
В 2002 году в жизни Алены появился Евгений Морозов, директор концертного комплекса "Дом кино". Их роман казался многообещающим, но и эти отношения не выдержали испытания бытом.
"Она была влюблена, но не смогла найти компромисс", — рассказывали друзья актрисы. Даже после расставания Морозов пытался вернуть Алену, но безуспешно.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСын актрисы Алены Бондарчук Константин Крюков
Сын актрисы Алены Бондарчук Константин Крюков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сын актрисы Алены Бондарчук Константин Крюков

Роковой диагноз

В 2008 году во время обследования врачи обнаружили у Алены уплотнение в груди, но не придали этому значения. Занятая съемками и спектаклями, актриса откладывала повторные визиты к специалистам. Когда она наконец потеряла сознание и была госпитализирована, брат Федор Бондарчук организовал лечение в Израиле. Казалось, здоровье пошло на поправку.
После возвращения в Москву состояние Алены резко ухудшилось. В аэропорту она вновь потеряла сознание и была помещена в реанимацию. Врачи сохраняли оптимизм, но 1 декабря 2009 года, в возрасте 47 лет, актриса скончалась на руках своего сына Константина. Посмертный диагноз — агрессивная форма рака груди с метастазами в гортани, обнаруженная слишком поздно.
Эта история стала не просто рассказом о болезни и смерти, а горькой иллюстрацией того, как даже представители знаменитых династий остаются один на один со своими проблемами. Алена Бондарчук до конца сохраняла достоинство, продолжая работать и заботясь о сыне, даже когда болезнь уже вовсю хозяйничала в ее организме.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТраурная процессия на аллее Новодевичьего кладбища во время похорон актрисы Алены Бондарчук
Траурная процессия на аллее Новодевичьего кладбища во время похорон актрисы Алены Бондарчук - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Траурная процессия на аллее Новодевичьего кладбища во время похорон актрисы Алены Бондарчук
 
ШвейцарияМоскваРоссияСергей Бондарчук (актер)Ирина СкобцеваФедор БондарчукМосфильмДом кино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала