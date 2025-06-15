https://ria.ru/20250615/muzykanty-2022992699.html

Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра

Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра - РИА Новости, 15.06.2025

Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра

Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, все российские артисты эвакуированы из Ирана,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:35:00+03:00

2025-06-15T18:35:00+03:00

2025-06-15T18:46:00+03:00

иран

азербайджан

россия

обострение конфликта между израилем и ираном

ольга любимова

федор бондарчук

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, все российские артисты эвакуированы из Ирана, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Все российские артисты эвакуированы из Ирана. Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана", - написала министр в своем Telegram-канале.Она напомнила, что в субботу по этому же маршруту Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука.Министр выразила благодарность российским дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу."В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии", - заключила Любимова.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, азербайджан, россия, обострение конфликта между израилем и ираном, ольга любимова, федор бондарчук