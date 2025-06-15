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Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра - РИА Новости, 15.06.2025
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18:35 15.06.2025 (обновлено: 18:46 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/muzykanty-2022992699.html
Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра
Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра - РИА Новости, 15.06.2025
Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра
Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, все российские артисты эвакуированы из Ирана,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:35:00+03:00
2025-06-15T18:46:00+03:00
иран
азербайджан
россия
обострение конфликта между израилем и ираном
ольга любимова
федор бондарчук
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, все российские артисты эвакуированы из Ирана, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Все российские артисты эвакуированы из Ирана. Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана", - написала министр в своем Telegram-канале.Она напомнила, что в субботу по этому же маршруту Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука.Министр выразила благодарность российским дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу."В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии", - заключила Любимова.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран, азербайджан, россия, обострение конфликта между израилем и ираном, ольга любимова, федор бондарчук
Иран, Азербайджан, Россия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Ольга Любимова, Федор Бондарчук
Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра

Музыкантов Большого симфонического оркестра эвакуировали из Ирана в Азербайджан

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, все российские артисты эвакуированы из Ирана, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"Все российские артисты эвакуированы из Ирана. Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана", - написала министр в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что в субботу по этому же маршруту Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука.
Министр выразила благодарность российским дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу.
"В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии", - заключила Любимова.
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ИранАзербайджанРоссияОбострение конфликта между Израилем и ИраномОльга ЛюбимоваФедор Бондарчук
 
 
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