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Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра
Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра - РИА Новости, 15.06.2025
Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра
Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, все российские артисты эвакуированы из Ирана,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:35:00+03:00
2025-06-15T18:35:00+03:00
2025-06-15T18:46:00+03:00
иран
азербайджан
россия
обострение конфликта между израилем и ираном
ольга любимова
федор бондарчук
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, все российские артисты эвакуированы из Ирана, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Все российские артисты эвакуированы из Ирана. Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана", - написала министр в своем Telegram-канале.Она напомнила, что в субботу по этому же маршруту Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука.Министр выразила благодарность российским дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу."В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии", - заключила Любимова.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, азербайджан, россия, обострение конфликта между израилем и ираном, ольга любимова, федор бондарчук
Иран, Азербайджан, Россия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Ольга Любимова, Федор Бондарчук
Из Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра
Музыкантов Большого симфонического оркестра эвакуировали из Ирана в Азербайджан