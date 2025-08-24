Рейтинг@Mail.ru
В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:58 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/moskva-2037318698.html
В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом
В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом - РИА Новости, 24.08.2025
В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом
Сотни людей собрались в открытом зале пространства "Москино" на онлайн-встречу с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом в рамках Московской недели... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T17:58:00+03:00
2025-08-24T17:58:00+03:00
культура
вуди аллен (стюарт конигсберг)
федор бондарчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037319154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c87dd2e98ad62c4367280215f18937e.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сотни людей собрались в открытом зале пространства "Москино" на онлайн-встречу с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом в рамках Московской недели кино в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа. Встречу с Алленом проводит российский режиссер, продюсер и телеведущий Федор Бондарчук. Все места как в зале, так и на верхнем ярусе заняты. Однако это не смущает гостей мероприятия. Люди заполнили все пространство зала, чтобы узнать секреты работы режиссёра, послушать мнение Аллена о том, как сегодня устроено кинопроизводство, и перенять опыт великого мастера кино.
https://ria.ru/20240823/kino-1967788824.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Онлайн-встреча с режиссером Вуди Алленом в открытом зале пространства "Москино"
Сотни людей собрались в открытом зале пространства "Москино" на онлайн-встречу с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом в рамках Московской недели кино, передает корреспондент РИА Новости. Встречу с Алленом проводит российский режиссер, продюсер и телеведущий Федор Бондарчук.
2025-08-24T17:58
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037319154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d239bd6de5ccce15b450a8b923a1c836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вуди аллен (стюарт конигсберг), федор бондарчук
Культура, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Федор Бондарчук
В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом

Сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом на Московской неделе кино

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сотни людей собрались в открытом зале пространства "Москино" на онлайн-встречу с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом в рамках Московской недели кино в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа.
Встречу с Алленом проводит российский режиссер, продюсер и телеведущий Федор Бондарчук.
Все места как в зале, так и на верхнем ярусе заняты. Однако это не смущает гостей мероприятия. Люди заполнили все пространство зала, чтобы узнать секреты работы режиссёра, послушать мнение Аллена о том, как сегодня устроено кинопроизводство, и перенять опыт великого мастера кино.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Фильмы в бассейне и кастинг для собак: чем удивит Московская неделя кино
23 августа 2024, 08:00
 
КультураВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Федор Бондарчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала