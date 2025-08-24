https://ria.ru/20250824/moskva-2037318698.html

В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом

В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом

культура

вуди аллен (стюарт конигсберг)

федор бондарчук

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сотни людей собрались в открытом зале пространства "Москино" на онлайн-встречу с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом в рамках Московской недели кино в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа. Встречу с Алленом проводит российский режиссер, продюсер и телеведущий Федор Бондарчук. Все места как в зале, так и на верхнем ярусе заняты. Однако это не смущает гостей мероприятия. Люди заполнили все пространство зала, чтобы узнать секреты работы режиссёра, послушать мнение Аллена о том, как сегодня устроено кинопроизводство, и перенять опыт великого мастера кино.

