Съемочная группа "Трудно быть богом" рассказала об эвакуации из Ирана
Съемочная группа "Трудно быть богом" рассказала об эвакуации из Ирана в Россию
© Предоставлено пресс-службой студии Team Films Теймур Джафаров
© Предоставлено пресс-службой студии Team Films
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Члены съемочной группы сериала Федора Бондарчука "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, шоураннер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев рассказали, как проходила эвакуация из Ирана, и поблагодарили за помощь министерство культуры РФ и МИД.
"Эта ночь была. Это произошло для нас в четыре утра примерно по иранскому времени (около 3.30 мск - ред.). Меня разбудил наш продюсер, рассказал, что такая ситуация, что нужно собираться и готовиться к выезду, и дальше мы просто следовали путям эвакуации: вот у вас есть табличка "Эвакуация", вы четко следуйте этому пути", - рассказал журналистам Золотарев.
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Он также отметил, что сама эвакуация была очень хорошо организована, а также поблагодарил за помощь МИД РФ, министерство культуры РФ, в частности главу ведомства Ольгу Любимову.
"У нас была своя служба безопасности и свои проработанные пути эвакуации, а дальше при поддержке холдинга НМГ (Национальная Медиа Группа - ред), при поддержке министерства иностранных дел, министерства культуры, Ольги Борисовны (Любимовой - ред.). Они нам все очень помогли", - добавил он.
Золотарев подчеркнул, что ни у кого из съемочной группы не было паники, все были "максимально сплочены".