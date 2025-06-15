https://ria.ru/20250615/gruppa-2022888918.html

Съемочная группа "Трудно быть богом" рассказала об эвакуации из Ирана

Съемочная группа "Трудно быть богом" рассказала об эвакуации из Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Съемочная группа "Трудно быть богом" рассказала об эвакуации из Ирана

Члены съемочной группы сериала Федора Бондарчука "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, шоураннер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев... РИА Новости, 15.06.2025

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россия

иран

андрей золотарев

ольга любимова

федор бондарчук

национальная медиа группа

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Члены съемочной группы сериала Федора Бондарчука "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, шоураннер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев рассказали, как проходила эвакуация из Ирана, и поблагодарили за помощь министерство культуры РФ и МИД. "Эта ночь была. Это произошло для нас в четыре утра примерно по иранскому времени (около 3.30 мск - ред.). Меня разбудил наш продюсер, рассказал, что такая ситуация, что нужно собираться и готовиться к выезду, и дальше мы просто следовали путям эвакуации: вот у вас есть табличка "Эвакуация", вы четко следуйте этому пути", - рассказал журналистам Золотарев. Он также отметил, что сама эвакуация была очень хорошо организована, а также поблагодарил за помощь МИД РФ, министерство культуры РФ, в частности главу ведомства Ольгу Любимову. "У нас была своя служба безопасности и свои проработанные пути эвакуации, а дальше при поддержке холдинга НМГ (Национальная Медиа Группа - ред), при поддержке министерства иностранных дел, министерства культуры, Ольги Борисовны (Любимовой - ред.). Они нам все очень помогли", - добавил он. Золотарев подчеркнул, что ни у кого из съемочной группы не было паники, все были "максимально сплочены".

https://ria.ru/20250614/gruppa-2022779928.html

https://ria.ru/20250614/kologrivyy--2022786045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, андрей золотарев, ольга любимова, федор бондарчук, национальная медиа группа , обострение конфликта между израилем и ираном