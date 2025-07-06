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Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2025
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06:07 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/shtraf-2027448138.html
Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей
Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2025
Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей
Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:07:00+03:00
2025-07-06T06:07:00+03:00
москва
россия
федор бондарчук
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее мировой суд оштрафовал Рудскую на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение. Согласно судебной картотеке, Рудскую привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
https://ria.ru/20250626/bonya-2025548195.html
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москва, россия, федор бондарчук, происшествия
Москва, Россия, Федор Бондарчук, Происшествия
Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей

Суд еще раз оштрафовал бывшую жену Бондарчука за неоплату другого штрафа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде.
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Телеведущую Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков
26 июня, 13:30
Ранее мировой суд оштрафовал Рудскую на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение.
Согласно судебной картотеке, Рудскую привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии
11 июня, 07:13
 
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