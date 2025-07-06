Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей
Суд еще раз оштрафовал бывшую жену Бондарчука за неоплату другого штрафа
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде.
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Ранее мировой суд оштрафовал Рудскую на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение.
Согласно судебной картотеке, Рудскую привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
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