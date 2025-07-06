https://ria.ru/20250706/shtraf-2027448138.html

Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей

Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2025

Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука на десять тысяч рублей

Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T06:07:00+03:00

2025-07-06T06:07:00+03:00

2025-07-06T06:07:00+03:00

москва

россия

федор бондарчук

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мировой суд в Москве еще раз оштрафовал на 10 тысяч рублей бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее мировой суд оштрафовал Рудскую на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение. Согласно судебной картотеке, Рудскую привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

https://ria.ru/20250626/bonya-2025548195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, федор бондарчук, происшествия