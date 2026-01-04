Стиль, сатира, ностальгия: как Тигран Кеосаян изменил кино и телевидение

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня Тиграну Кеосаяну исполнилось бы 60 лет. Режиссер, продюсер, телеведущий, клипмейкер — он реализовал себя в разных амплуа.

В его фильмографии — чудесные лирические комедии ("Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка"), полнометражные драмы, яркие телешоу, клипы для рекламы и звезд шоу-бизнеса.

Его карьера — история постоянного поиска: от экспериментов во ВГИКе до смелых проектов 2020-х. Он не боялся менять жанры, но оставался верным собственному стилю — сочетанию легкости и глубины.

Казалось, Тиграну Кеосаяну на роду было написано связать свою жизнь с искусством. Его отец, Эдмонд Кеосаян, создатель знаменитых "Неуловимых мстителей", был одним из самых известных советских режиссеров. Кстати, в "Короне Российской империи", третьей части похождений всеми любимых "Неуловимых", юный Тигран снялся в небольшом эпизоде. Но артистическую карьеру ему делать не захотелось, и он поступил во ВГИК на режиссерский факультет.

Это был очень талантливый курс. Яркие и амбициозные молодые люди, стремившиеся к экспериментам в кинематографе. Сегодня это признанные звезды: Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин. Кстати, приятельские отношения сокурсники сохранили на долгие годы — и так или иначе помогали друг другу и в творчестве. В дебютном для Тиграна фильме "Солнечный берег" в главной роли — Бондарчук. А в первой киноработе Федора "Сон в летнее утро" сыграл уже Кеосаян.

После ВГИКа Тигран, как и многие его однокурсники, снимает видеоролики и вскоре становится одним из главных российских клипмейкеров. Работал с главными звездами шоу-бизнеса — от Михаила Шуфутинского до Ирины Аллегровой. Но в этом жанре ему тесно, и он пробует себя в большом кинематографе.

© Студия "Козерог" (2000) Кадр из фильма "Ландыш серебристый" © Студия "Козерог" (2000) Кадр из фильма "Ландыш серебристый"

Быстро нашел свое — лирические комедии, которых так не хватало в суровые 1990-е, когда, казалось бы, о чувствах говорить не принято, подавай зрителю очередную чернуху или криминальный боевик. А Тигран Кеосаян создает добрые, немного наивные фильмы, фактически современные сказки. С юмором, но без пошлости, со вкусом. "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка" — зрители, так нуждавшиеся в возвращении на экран тонких и умных комедий, как когда-то у Рязанова или Данелии, полюбили эти картины. Причем Кеосаян говорит на современном визуальном языке, в его лентах есть элемент ностальгии, но это вполне актуальное кино.

© Киномост (1999) Кадр из фильма "Президент и его внучка" © Киномост (1999) Кадр из фильма "Президент и его внучка"

С 2007-го он вел "Вечер с Тиграном Кеосаяном", потом появились и другие телепрограммы. Он уже известен и популярен не только как режиссер, но и как обаятельный шоумен, который с легкостью вступает в диалог, быстро реагирует на ситуацию и, конечно, наделен ярким чувством юмора. Кеосаян даже в сложной ситуации мог отшутиться, сымпровизировать, стремительно выдать нужную реплику.

В 2010-е он продолжает работать с собственной студией, выпуская картины еще и как продюсер. Но в 2016-м возвращается на телеэкраны с "Международной пилорамой": по-хорошему противоречивой и острой.

Перед зрителем возникает еще один Тигран Кеосаян: телеведущий, режиссер, продюсер и — гражданин. Это была политическая сатира, он не стеснялся весьма жестких формулировок.

Обостряющаяся международная и политическая обстановка его беспокоила, он был готов говорить в открытую: хлестко, иногда даже вызывающе образно, но неизменно ярко. И зритель это ценил. "Международную пилораму" цитировали, фразы оттуда порой становились интернет-мемами. Тут он и как продюсер "попал" прежде всего в молодежную аудиторию, которая не хотела вникать в серьезные политические новости. А вот если об актуальных событиях рассказывал Тигран — смешно, иногда на грани дозволенного, возникал острый диалог с современным зрителем.

О его болезни ничего не знали. Лишь в конце 2024-го, когда он оказался в больнице, да еще в коме, стало известно о перенесенных инфарктах. Это было полной неожиданностью: Кеосаян всегда излучал поразительную витальность, силу и страсть к жизни.

Надеялись: выживет, выберется, тем более что на подходе была новая премьера. "Семь дней Петра Семеныча" — картина, в которой возвращается прежний Кеосаян-режиссер — тонкий, лиричный, мудрый. Снятый по рассказу его супруги Маргариты Симоньян, этот фильм посвящен простому человеку — одному из нас, герою, попадающему в сложную ситуацию. Такой киноленты зритель ждал — и Кеосаян успел ее снять. Но посетить премьеру уже не смог.