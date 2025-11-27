Петербургский отель не смог взыскать кредит с Федора Бондарчука

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Петербургский отель пытался взыскать с режиссера Федора Бондарчука кредит, однако московский суд отказал в двух исках, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из материалов суда следует, что разбирательства шли более двух лет. В 2023 году СМИ сообщали, что между режиссером и банком был заключен кредитный договор. Банк передал отелю "Петровский Арт Лофт" право требования долга по договору цессии, поэтому гостиница потребовала от Бондарчука более 9,7 миллиона рублей долга по кредитному договору. На что режиссер брал деньги, не уточнялось.

"Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Истец: ООО "Петровский Арт Лофт", ответчик: Бондарчук Федор", - говорится в материалах дела.

По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, основной вид деятельности "Петровского Арт Лофта" - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.