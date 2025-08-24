Рейтинг@Mail.ru
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
Культура
 
20:50 24.08.2025
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино - РИА Новости, 24.08.2025
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
Американский кинорежиссер Вуди Аллен, выступая по видеосвязи на Московской международной неделе кино, вспомнил о встрече с советским и российски режиссером... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Вуди Аллен, выступая по видеосвязи на Московской международной неделе кино, вспомнил о встрече с советским и российски режиссером Сергеем Бондарчуком и заявил, что ему нравится русское кино. Аллен вышел на видеосвязь из гостиной собственного дома и в неформальной обстановке пообщался с российским режиссером Федором Бондарчуком. "Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", - вспомнил американский кинорежиссер. Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа.
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино

Вуди Аллен рассказал о встрече с Бондарчуком и симпатии к русскому кино

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Вуди Аллен, выступая по видеосвязи на Московской международной неделе кино, вспомнил о встрече с советским и российски режиссером Сергеем Бондарчуком и заявил, что ему нравится русское кино.
Аллен вышел на видеосвязь из гостиной собственного дома и в неформальной обстановке пообщался с российским режиссером Федором Бондарчуком.
"Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", - вспомнил американский кинорежиссер.
Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа.
