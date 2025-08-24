https://ria.ru/20250824/allen-2037330328.html

Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино

Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино - РИА Новости, 24.08.2025

Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино

24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Вуди Аллен, выступая по видеосвязи на Московской международной неделе кино, вспомнил о встрече с советским и российски режиссером Сергеем Бондарчуком и заявил, что ему нравится русское кино. Аллен вышел на видеосвязь из гостиной собственного дома и в неформальной обстановке пообщался с российским режиссером Федором Бондарчуком. "Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", - вспомнил американский кинорежиссер. Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа.

