Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино - РИА Новости, 24.08.2025
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
Американский кинорежиссер Вуди Аллен, выступая по видеосвязи на Московской международной неделе кино, вспомнил о встрече с советским и российски режиссером... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T20:50:00+03:00
2025-08-24T20:50:00+03:00
2025-08-24T20:58:00+03:00
культура
москва
санкт-петербург
нью-йорк (город)
вуди аллен (стюарт конигсберг)
сергей бондарчук (актер)
федор бондарчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037331561_4:0:1238:694_1920x0_80_0_0_70bfc58f768f191b6f623ebfcfb2229f.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Вуди Аллен, выступая по видеосвязи на Московской международной неделе кино, вспомнил о встрече с советским и российски режиссером Сергеем Бондарчуком и заявил, что ему нравится русское кино. Аллен вышел на видеосвязь из гостиной собственного дома и в неформальной обстановке пообщался с российским режиссером Федором Бондарчуком. "Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", - вспомнил американский кинорежиссер. Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа.
москва
санкт-петербург
нью-йорк (город)
москва, санкт-петербург, нью-йорк (город), вуди аллен (стюарт конигсберг), сергей бондарчук (актер), федор бондарчук
Культура, Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк (город), Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Сергей Бондарчук (актер), Федор Бондарчук
Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино
Вуди Аллен рассказал о встрече с Бондарчуком и симпатии к русскому кино