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Случаи задержания россиян за рубежом по обвинению в шпионаже

Случаи задержания россиян за рубежом по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 12.04.2022

Случаи задержания россиян за рубежом по обвинению в шпионаже

в ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске (Польша), сотрудники военной жандармерии задержали постоянно... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:08

2022-04-12T15:08

2022-04-12T15:08

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202212 апреля в ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске (Польша), сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина по обвинению в шпионаже. 202120 октября газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один гражданин Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов. В статье были приведены фамилии арестованных: россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов соответственно. В феврале 2022 года телеканал A Haber передал, что генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян. Обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям. Россиянам грозит тюремное заключение сроком до 33 лет. 5 октября в Болгарии на границе с Грецией были задержаны россиянин Сергей Зоненко, его жена Ольга Гельдке и их сын Вениамин, двое последних – граждане Литвы. Однако несколько болгарских телеканалов утверждают, что у Ольги российский паспорт. При них были секретные документы, пропавшие на военном заводе "Арсенал", где они работали. По словам представителя полиции, в документах содержится информация, представляющая интерес для оружейных конкурентов концерна как из самой Болгарии, так и из других стран. Сергей Зоненко – ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук. 17 декабря болгарский суд освободил под залог всех трех фигурантов дела.18 июня Федеральная прокуратура Германии санкционировала задержание российского гражданина Ильнура Н. на основании ордера следственного судьи. Обвиняемый подозревается в том, что с начала октября 2020 года работал на российскую спецслужбу. У задержанного были проведены обыски на рабочем месте и по месту жительства. Он работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ. По данным прокуратуры Германии, с октября 2020 года по июнь 2021 года подозреваемый минимум три раза встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы. В декабре Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. Как утверждает прокуратура, не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки вступила в контакт с обвиняемым, "в результате которого обвиняемый заявил о готовности к сотрудничеству в разведдеятельности". Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения". В обмен обвиняемый получал наличными деньги на сумму в 2,5 тысячи евро. Судебный процесс по делу Ильнура Н. начался в феврале 2022 года. Свою вину он не признает. 9 июня в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В. Силонов, 1963 года рождения. Сообщалось, что гражданин России задержан по делу о шпионаже вместе с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. Адамсонс был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, в деле Адамсонса фигурируют материалы, связанные с обустройством восточной границы Латвии, размещением сил НАТО на ее территории, а также с планами развития латвийской армии. В середине декабря суд принял решение, что Адамсонса можно будет освободить из-под ареста, если за него будет внесен залог в 30 тысяч евро. В начале января 2022 года залог был внесен, и Адамсонса отпустили из-под стражи. По данным СМИ Латвии, Геннадий Силонов родился в Риге, в последние годы СССР работал в Комитете госбезопасности. В последние годы Силонов жил в Латвии имея вид на жительство и представлял компанию "Стандарт Инвест", связанную с транзитом. Силонов находится под стражей. Свою вину он не признает. Из общего расследования по делу Адамсонса в отдельное делопроизводство выделены истории еще двух человек – бывшего сотрудника КГБ, следователя Андриса Страутманиса и бывшего сотрудника Полиции безопасности Артурса Шмаукстелиса.20209 декабря прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвинили в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете. Посольство России заявило, что считает арест и предъявленные обвинения ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт. Основные слушания по делу начались 13 апреля 2021 года и в течение недели продолжались за закрытыми дверями. 10 мая суд города Ольборг единогласно признал гражданина России виновным в "разглашении информации" и приговорил его к трем годам лишения свободы. Сообщалось, что россиянин "будет выслан из Дании, ему будет запрещено въезжать в королевство". Суд не уточнил, когда именно состоится высылка.201911 сентября стало известно, что эстонский Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюремного заключения местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии. В эстонских СМИ не называлась личность осужденного и не описывались подробности уголовного дела, но журналисты назвали его якобы российским шпионом. В СМИ отмечалось, что обвиняемый пошел на сделку со следствием.30 августа в аэропорту Неаполя (Италия) по запросу США по обвинению в промышленном шпионаже был задержан гражданин России, топ-менеджер российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. По мнению США, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, а также для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929. В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. 28 ноября итальянский суд разрешил сменить меру пресечения с заключения на домашний арест. 20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США. 8 июня 2020 года решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам подтвердил Верховный кассационный суд Италии, отклонив апелляцию. Однако министр юстиции Италии принял решение выдать Коршунова России. В конце июля 2020 года он вернулся в РФ в сопровождении российских полицейских.201818 декабря в Вильнюсе (Литва) по подозрению в шпионаже был задержан гражданин России историк Валерий Иванов в рамках дела о пророссийской сети, в которую якобы входил также бывший руководитель Социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис. В ходе обыска у Иванова изъяли телефон, компьютер, фотоаппарат, диктофон, паспорт и неработающий стартовый пистолет. На допросе Иванов сообщил, что с Палецкисом знаком, но виделся с ним два года назад. Кроме того, он заявил, что политикой не занимается. В результате его обвинили во владении незарегистрированным оружием и отпустили под подписку о невыезде. 10 июня 2020 года первый Вильнюсский районный суд вынес вердикт и назначил историку два года невыезда из Вильнюса и обязал находиться дома с 23.00 до 6.00. Хотя по словам Иванова пистолет "не является огнестрельным оружием по квалификации самой фирмы-изготовителя данного стартового револьвера".21 сентября норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина. Протест выразил и МИД РФ. 18 октября суд Осло решил не продлевать арест россиянина. Бочкарев был освобожден из-под ареста и 20 октября вернулся на родину.15 июля в США по обвинению шпионаже была задержана проживающая в Соединенных Штатах гражданка РФ Мария Бутина. Она была арестована, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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