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Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 12.04.2022
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Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже
Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 12.04.2022
Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже
Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:30
2022-04-12T13:16
в мире
польша
россия
гданьск
станислав жарин
нато
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ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже."В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина. Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации", - говорится в сообщении генпрокуратуры.В сообщении утверждается, что россиянин, о котором идет речь, "собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадровой ситуации".Прокурор уже предъявил ему обвинение в шпионаже по статье 130 параграф 1 Уголовного кодекса Польши. Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил в Twitter, что арестованный гражданин России якобы "по заданию российских спецслужб собирал информацию о боевой готовности Вооруженных сил Польши и НАТО".
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в мире, польша, россия, гданьск, станислав жарин, нато
12:30 12.04.2022 (обновлено: 13:16 12.04.2022)
 
Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура заявила об аресте россиянина в Гданьске по обвинению в шпионаже

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГданьск
Гданьск - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже.
"В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина. Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
В сообщении утверждается, что россиянин, о котором идет речь, "собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадровой ситуации".
Прокурор уже предъявил ему обвинение в шпионаже по статье 130 параграф 1 Уголовного кодекса Польши. Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил в Twitter, что арестованный гражданин России якобы "по заданию российских спецслужб собирал информацию о боевой готовности Вооруженных сил Польши и НАТО".
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