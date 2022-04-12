https://ria.ru/20220412/arest-1783078401.html

Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 12.04.2022

Польская прокуратура заявила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:30

2022-04-12T12:30

2022-04-12T13:16

в мире

польша

россия

гданьск

станислав жарин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151298/95/1512989591_0:773:1364:1540_1920x0_80_0_0_1107df3eb240d1f9e4441baa161cce38.jpg

ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже."В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина. Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации", - говорится в сообщении генпрокуратуры.В сообщении утверждается, что россиянин, о котором идет речь, "собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадровой ситуации".Прокурор уже предъявил ему обвинение в шпионаже по статье 130 параграф 1 Уголовного кодекса Польши. Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил в Twitter, что арестованный гражданин России якобы "по заданию российских спецслужб собирал информацию о боевой готовности Вооруженных сил Польши и НАТО".

https://ria.ru/20220127/shpionazh-1769763173.html

польша

россия

гданьск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, польша, россия, гданьск, станислав жарин, нато