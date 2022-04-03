https://ria.ru/20220403/bolnitsy-1781551498.html

Случаи пожаров в российских больницах в 2021-2022 годах

Случаи пожаров в российских больницах в 2021-2022 годах - РИА Новости, 03.04.2022

Случаи пожаров в российских больницах в 2021-2022 годах

3 апреля на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН. Площадь возгорания составила 25 квадратных... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T16:54

2022-04-03T16:54

2022-04-03T16:56

справки

происшествия

василий орлов (губернатор)

альметьевск

воронежская область

амурская область

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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20223 апреля на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Силами пожарно-спасательных подразделений были спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало.2 марта в Сургутской окружной клинической больнице произошел пожар во втором боксе инфекционного отделения №4. По данным медучреждения, пожар произошел в результате неосторожного обращения пациента с зажигалкой. Было эвакуировано 35 пациентов (14 из них лежачих) и четыре сотрудника больницы. В результате пострадал один человек, виновник пожара.202129 декабря в Красноярске произошел пожар в терапевтическом отделении клинической больницы №20 для больных коронавирусом. По предварительным данным, при пожаре пострадали пять человек. Свыше 110 человек эвакуировали. К ликвидации последствий ЧП привлекались 70 человек и 24 единицы техники.24 декабря пожар произошел в областной инфекционной клинической больнице имени А.М. Ничоги в Астрахани. Из здания эвакуировали персонал и пациентов. В результате пожара погибли два человека. По предварительным данным, загорелся аппарат для подачи кислорода.19 декабря в Красноярске пожар произошел в подвале терапевтического корпуса больницы №20. По информации краевого МЧС, пожар начался из-за того, что в подвале загорелись стеллажи. Самостоятельно в соседние здания эвакуировались 264 человека. Огонь был ликвидирован на площади 12 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.10 декабря на северо-западе Москвы произошел пожар в научном центре колопроктологии имени А.Н. Рыжих. Отмечалось, что горел кабинет на 8 этаже на площади пять "квадратов". При пожаре никто не пострадал, 50 человек были эвакуированы.28 октября возгорание произошло в коронавирусном отделении ижевской городской больницы №6. Задымление было в прачечной на седьмом этаже здания. Сообщалось об эвакуации 74 больных коронавирусной инфекцией. Более 50 пациентов, которые находились на кислородотерапии, были размещены на втором и шестом этажах больницы. Остальных больных перенаправили в другой корпус, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Кислородное оборудование не пострадало.11 октября в Александровской районной больнице на Ставрополье произошел пожар в подсобке на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Отмечалось, что прибывшими пожарно-спасательными подразделениями была проведена эвакуация людей в количестве 44 человек. Никто не пострадал.В ночь на 5 октября пожар возник в одной из палат корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя Кирова. Погибли двое больных – 66 и 82 лет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за действий одного из пациентов. Министр здравоохранения области Андрей Черняев заявлял, что в палате не было медицинской аппаратуры. Представитель экстренных служб региона сообщал, что в палате также не было кипятильника и электрического чайника, но была обнаружена обугленная зажигалка.27 сентября пожар произошел в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы в Воронежской области. В результате пожара погибла пациентка 1939 года рождения. Спасателями был эвакуирован 31 человек.27 августа произошло задымление в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3. Очаг задымления находился в палате на первом этаже. По данным ГУ МЧС по региону, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Сообщалось об одном погибшем, но позже власти заявили, что он скончался от коронавируса до того, как начался пожар.24 августа в Ижевске произошел пожар в городской больнице №3 на улице Нагорная. Загорелась оконная рама лестничной клетки между третьим и четвертым этажами. Более 80 человек были эвакуированы, из них 24 человека нетранспортабельных. Погибших и пострадавших нет. Отмечалось, что общая площадь пожара составила три квадратных метра. Возгорание ликвидировали за девять минут с момента прибытия пожарных.В ночь на 3 августа пожар произошел в Центральной районной больнице Шелопугинского района Забайкалья. Возгорание произошло в одной из палат на втором этаже. Всего было эвакуировано 14 человек. Одна пациентка погибла.27 июля в Белгородской области произошел пожар в Волоконовской центральной районной больнице. Были эвакуированы около 80 человек, пострадавших нет.13 июля пожар произошел в областной клинической больнице Владимира. В одном из кабинетов загорелось рентгеноборудование. Из больницы были эвакуированы около 280 человек, в числе них 170 пациентов. Пострадавших нет.8 июля в Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице. Загорелась обмотка вентиляционных труб в подсобке приемного покоя на первом этаже. Были эвакуированы 50 человек. Никто не пострадал.В ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Власти региона сообщали, что три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Позднее власти сообщили, что скончалась еще одна пациентка, которая после пожара была переведена в реанимационное отделение Рязанской областной клинической больницы с диагнозом COVID-19.13 мая в Рязани произошло возгорание на балконе четвертого этажа клинической больницы номер 10 на улице Крупской. Были эвакуированы 35 пациентов и 13 сотрудников персонала. Пожар удалось ликвидировать на площади около 10 квадратных метров. Пострадавших нет.2 апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.31 марта в Татарстане пожар произошел в здании детской городской больницы Альметьевска. Были эвакуированы 44 ребенка, 12 родителей и 45 человек персонала. Пострадавших нет. Площадь пожара составила пять квадратных метров.2 февраля пожар произошел в центральной районной больнице Казбековского района Дагестана. Было установлено, что в помещении родильного отделения, расположенного на первом этаже, произошло короткое замыкание медицинского оборудования. Десять человек были эвакуированы. Пострадавших нет.25 января в Приморье произошел пожар в подсобном помещении районной больницы в селе Покровка. Были эвакуированы 83 человека, из них 1 ребенок. Общая площадь горения составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.В ночь на 14 января в Омске произошел пожар в медсанчасти №9. Возгорание произошло в терапевтическом отделении больницы. Оповещение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в медучреждении поступило в 21.01 по местному времени (18.01 мск) 13 января. В МЧС по Омской области уточнили, что до приезда пожарных было эвакуировано 150 человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

альметьевск

воронежская область

амурская область

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

справки, происшествия, василий орлов (губернатор), альметьевск, воронежская область, амурская область, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)