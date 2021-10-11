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https://ria.ru/20211011/pozhar-1753948993.html
В больнице на Ставрополье из-за пожара эвакуировали более 40 человек
В больнице на Ставрополье из-за пожара эвакуировали более 40 человек - РИА Новости, 11.10.2021
В больнице на Ставрополье из-за пожара эвакуировали более 40 человек
Более 40 человек эвакуировали в Александровской районной больнице на Ставрополье из-за пожара в подсобке на четвертом этаже, людей разместили в соседних... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:07
2021-10-11T09:07
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Более 40 человек эвакуировали в Александровской районной больнице на Ставрополье из-за пожара в подсобке на четвертом этаже, людей разместили в соседних корпусах, сообщает ГУ МЧС по региону."В понедельник в 6.12 минут диспетчеру службы пожаротушения поступила информация о пожаре по адресу: село Александровское, улица Красноармейская, 296, Александровская центральная райбольница. По прибытии обнаружено возгорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация людей в количестве 44 человек, размещены в соседних корпусах."В 6.45 пожар локализован. В 6.49 ликвидация открытого горения. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - отметили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20211008/evakuatsiya-1753617318.html
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:07 11.10.2021
 
В больнице на Ставрополье из-за пожара эвакуировали более 40 человек

В больнице на Ставрополье из-за пожара в подсобке эвакуировали более 40 человек

© Фото : ГУ МЧС по Тюменской областиТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской области
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Более 40 человек эвакуировали в Александровской районной больнице на Ставрополье из-за пожара в подсобке на четвертом этаже, людей разместили в соседних корпусах, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В понедельник в 6.12 минут диспетчеру службы пожаротушения поступила информация о пожаре по адресу: село Александровское, улица Красноармейская, 296, Александровская центральная райбольница. По прибытии обнаружено возгорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 09:32
Около 2,5 тысячи человек эвакуировали после возгорания на Амурском ГПЗ
Отмечается, что прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация людей в количестве 44 человек, размещены в соседних корпусах.
"В 6.45 пожар локализован. В 6.49 ликвидация открытого горения. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - отметили в ГУМЧС.
Пожар в инфекционной больнице в Кирове - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 05:21
При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека
 
ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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