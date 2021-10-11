https://ria.ru/20211011/pozhar-1753948993.html

В больнице на Ставрополье из-за пожара эвакуировали более 40 человек

В больнице на Ставрополье из-за пожара эвакуировали более 40 человек - РИА Новости, 11.10.2021

В больнице на Ставрополье из-за пожара эвакуировали более 40 человек

Более 40 человек эвакуировали в Александровской районной больнице на Ставрополье из-за пожара в подсобке на четвертом этаже, людей разместили в соседних... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:07

2021-10-11T09:07

2021-10-11T09:07

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Более 40 человек эвакуировали в Александровской районной больнице на Ставрополье из-за пожара в подсобке на четвертом этаже, людей разместили в соседних корпусах, сообщает ГУ МЧС по региону."В понедельник в 6.12 минут диспетчеру службы пожаротушения поступила информация о пожаре по адресу: село Александровское, улица Красноармейская, 296, Александровская центральная райбольница. По прибытии обнаружено возгорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация людей в количестве 44 человек, размещены в соседних корпусах."В 6.45 пожар локализован. В 6.49 ликвидация открытого горения. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - отметили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20211008/evakuatsiya-1753617318.html

https://ria.ru/20211005/pozhar-1753097898.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)