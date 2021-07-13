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Во Владимире эвакуировали почти 300 человек из больницы из-за пожара
Во Владимире эвакуировали почти 300 человек из больницы из-за пожара - РИА Новости, 13.07.2021
Во Владимире эвакуировали почти 300 человек из больницы из-за пожара
Порядка 280 человек эвакуировали из областной клинической больницы во Владимире из-за возгорания оборудования для рентгена, пожар потушен, сообщило ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:50
2021-07-13T11:50
2021-07-13T11:59
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РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Порядка 280 человек эвакуировали из областной клинической больницы во Владимире из-за возгорания оборудования для рентгена, пожар потушен, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре в областной клинической больнице на Судогодском шоссе Владимира поступило в 10.52, "из здания были эвакуированы 280 человек ".Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в числе них 170 пациентов."Сотрудниками МЧС было оперативно ликвидировано возгорание рентгеноборудования в одном из кабинетов на площади 0,5 квадратных метра. На тушение пожара выезжали 13 единиц техники и 28 человек личного состава", - значится в сообщении.Как добавили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210616/obvinenie-1737249787.html
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россия, владимир, происшествия
Во Владимире эвакуировали почти 300 человек из больницы из-за пожара
11:50 13.07.2021 (обновлено: 11:59 13.07.2021)
Почти 300 человек эвакуировали из больницы во Владимире из-за пожара на медоборудовании