https://ria.ru/20211210/pozhar-1763211459.html
На северо-западе Москвы загорелось здание больницы
На северо-западе Москвы загорелось здание больницы - РИА Новости, 10.12.2021
На северо-западе Москвы загорелось здание больницы
Здание больницы горит на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:21
2021-12-10T20:21
2021-12-10T20:37
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Здание больницы горит на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Здание 9-этажное, лечебное. Происходит возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже", - говорится в сообщении.Уточняется, что штаб пожаротушения развернут, сведений о площади пожара и пострадавших не поступало.В московской больнице №67 опровергли информацию о возгорании, горит соседнее здание центра колопроктологии, рассказали РИА Новости в справочной больницы."Это задымление на соседней территории, институт (центр колопроктологии имени) Рыжих. Не в 67-й больнице - у нас адрес очень похож. Территории соседние. Саляма Адиля, дом 2 произошло задымление - это институт Рыжих", - сообщили в справочной.
https://ria.ru/20211209/valdau-1762919718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:21 10.12.2021 (обновлено: 20:37 10.12.2021)
На северо-западе Москвы загорелось здание больницы
На северо-западе Москвы загорелось здание больницы, площадь пожара уточняется