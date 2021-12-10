https://ria.ru/20211210/pozhar-1763211459.html

На северо-западе Москвы загорелось здание больницы

На северо-западе Москвы загорелось здание больницы - РИА Новости, 10.12.2021

На северо-западе Москвы загорелось здание больницы

Здание больницы горит на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:21

2021-12-10T20:21

2021-12-10T20:37

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Здание больницы горит на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Здание 9-этажное, лечебное. Происходит возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже", - говорится в сообщении.Уточняется, что штаб пожаротушения развернут, сведений о площади пожара и пострадавших не поступало.В московской больнице №67 опровергли информацию о возгорании, горит соседнее здание центра колопроктологии, рассказали РИА Новости в справочной больницы."Это задымление на соседней территории, институт (центр колопроктологии имени) Рыжих. Не в 67-й больнице - у нас адрес очень похож. Территории соседние. Саляма Адиля, дом 2 произошло задымление - это институт Рыжих", - сообщили в справочной.

https://ria.ru/20211209/valdau-1762919718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/yamal-1763012767.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)