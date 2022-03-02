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В Сургуте пациент с зажигалкой устроил пожар в больнице
В Сургуте пациент с зажигалкой устроил пожар в больнице - РИА Новости, 02.03.2022
В Сургуте пациент с зажигалкой устроил пожар в больнице
Пожар произошел в Сургутской окружной клинической больнице из-за неосторожного обращения пациента с зажигалкой, 39 человек эвакуировали, пострадал виновник... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:53
2022-03-02T09:53
2022-03-02T09:53
происшествия
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Пожар произошел в Сургутской окружной клинической больнице из-за неосторожного обращения пациента с зажигалкой, 39 человек эвакуировали, пострадал виновник возгорания, сообщает пресс-служба медучреждения.По информации больницы, пожар произошел в ночь на среду во втором боксе инфекционного отделения №4, сработали автоматические противопожарные системы, после чего возгорание обнаружил медперсонал."Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с зажигалкой пациента… Эвакуировано 35 пациентов (14 из них лежачих), четыре сотрудника больницы. Семь человек были эвакуированы силами пожарных расчетов и 28 силами дежурного медицинского персонала больницы. В результате пострадал один человек, виновник пожара", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сейчас он в отделении анестезиологии-реанимации.
https://ria.ru/20210828/bolnitsy-1747615972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут
В Сургуте пациент с зажигалкой устроил пожар в больнице
Пациент с зажигалкой устроил пожар в Сургутской окружной больнице, 39 человек эвакуировали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Пожар произошел в Сургутской окружной клинической больнице из-за неосторожного обращения пациента с зажигалкой, 39 человек эвакуировали, пострадал виновник возгорания, сообщает пресс-служба медучреждения.
По информации больницы, пожар произошел в ночь на среду во втором боксе инфекционного отделения №4, сработали автоматические противопожарные системы, после чего возгорание обнаружил медперсонал.
"Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с зажигалкой пациента… Эвакуировано 35 пациентов (14 из них лежачих), четыре сотрудника больницы. Семь человек были эвакуированы силами пожарных расчетов и 28 силами дежурного медицинского персонала больницы. В результате пострадал один человек, виновник пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сейчас он в отделении анестезиологии-реанимации.