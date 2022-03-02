https://ria.ru/20220302/pozhar-1775977623.html

В Сургуте пациент с зажигалкой устроил пожар в больнице

В Сургуте пациент с зажигалкой устроил пожар в больнице - РИА Новости, 02.03.2022

В Сургуте пациент с зажигалкой устроил пожар в больнице

Пожар произошел в Сургутской окружной клинической больнице из-за неосторожного обращения пациента с зажигалкой, 39 человек эвакуировали, пострадал виновник... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:53

2022-03-02T09:53

2022-03-02T09:53

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Пожар произошел в Сургутской окружной клинической больнице из-за неосторожного обращения пациента с зажигалкой, 39 человек эвакуировали, пострадал виновник возгорания, сообщает пресс-служба медучреждения.По информации больницы, пожар произошел в ночь на среду во втором боксе инфекционного отделения №4, сработали автоматические противопожарные системы, после чего возгорание обнаружил медперсонал."Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с зажигалкой пациента… Эвакуировано 35 пациентов (14 из них лежачих), четыре сотрудника больницы. Семь человек были эвакуированы силами пожарных расчетов и 28 силами дежурного медицинского персонала больницы. В результате пострадал один человек, виновник пожара", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сейчас он в отделении анестезиологии-реанимации.

https://ria.ru/20210828/bolnitsy-1747615972.html

сургут

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сургут