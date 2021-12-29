https://ria.ru/20211229/pozhar-1766014895.html

В Красноярске загорелся ковидный госпиталь

В Красноярске загорелся ковидный госпиталь - РИА Новости, 29.12.2021

В Красноярске загорелся ковидный госпиталь

Пять человек пострадали при пожаре в больнице для больных коронавирусом в Красноярске, возгорание удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:15

2021-12-29T15:15

2021-12-29T15:30

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в больнице для больных коронавирусом в Красноярске, возгорание удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Эвакуировано 112 человек. В 15.01 мск пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, при пожаре пострадали пять человек. К ликвидации последствий ЧП привлекались 70 человек и 24 единицы техники. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20211224/pozhar-1765284462.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)