https://ria.ru/20211229/pozhar-1766014895.html
В Красноярске загорелся ковидный госпиталь
В Красноярске загорелся ковидный госпиталь - РИА Новости, 29.12.2021
В Красноярске загорелся ковидный госпиталь
Пять человек пострадали при пожаре в больнице для больных коронавирусом в Красноярске, возгорание удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:15
2021-12-29T15:15
2021-12-29T15:30
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в больнице для больных коронавирусом в Красноярске, возгорание удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Эвакуировано 112 человек. В 15.01 мск пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, при пожаре пострадали пять человек. К ликвидации последствий ЧП привлекались 70 человек и 24 единицы техники. Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20211224/pozhar-1765284462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Материал дополняется
15:15 29.12.2021 (обновлено: 15:30 29.12.2021)
В Красноярске загорелся ковидный госпиталь
В Красноярске произошел пожар в терапевтическом корпусе ковидной больницы