https://ria.ru/20210927/pozhar-1751937834.html

МЧС подтвердило гибель человека при пожаре в больнице в Воронежской области

МЧС подтвердило гибель человека при пожаре в больнице в Воронежской области - РИА Новости, 27.09.2021

МЧС подтвердило гибель человека при пожаре в больнице в Воронежской области

Подтверждена гибель одного человека при пожаре в больнице в Воронежской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:22

2021-09-27T09:22

2021-09-27T09:25

происшествия

воронежская область

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подтверждена гибель одного человека при пожаре в больнице в Воронежской области, сообщила пресс-служба МЧС России.Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступила спасателям в 02.34 понедельника. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из горящего здания эвакуировали свыше 30 человек и один человек погиб."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 02.44 наблюдалось задымление в палате на втором этаже. Оперативно на первый этаж другого отделения был эвакуирован 31 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1751937032.html

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область