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МЧС подтвердило гибель человека при пожаре в больнице в Воронежской области
МЧС подтвердило гибель человека при пожаре в больнице в Воронежской области - РИА Новости, 27.09.2021
МЧС подтвердило гибель человека при пожаре в больнице в Воронежской области
Подтверждена гибель одного человека при пожаре в больнице в Воронежской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:22
2021-09-27T09:25
происшествия
воронежская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подтверждена гибель одного человека при пожаре в больнице в Воронежской области, сообщила пресс-служба МЧС России.Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступила спасателям в 02.34 понедельника. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из горящего здания эвакуировали свыше 30 человек и один человек погиб."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 02.44 наблюдалось задымление в палате на втором этаже. Оперативно на первый этаж другого отделения был эвакуирован 31 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, воронежская область
09:22 27.09.2021 (обновлено: 09:25 27.09.2021)
 
МЧС подтвердило гибель человека при пожаре в больнице в Воронежской области

МЧС подтвердило гибель пациента при пожаре в больнице в Воронежской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подтверждена гибель одного человека при пожаре в больнице в Воронежской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступила спасателям в 02.34 понедельника. В 02.58 пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из горящего здания эвакуировали свыше 30 человек и один человек погиб.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 02.44 наблюдалось задымление в палате на втором этаже. Оперативно на первый этаж другого отделения был эвакуирован 31 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияВоронежская область
 
 
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