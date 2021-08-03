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В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице

В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице - РИА Новости, 03.08.2021

В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице

Пациентка погибла во время пожара в Центральной районной больнице Шелопугинского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T05:29

2021-08-03T05:29

2021-08-03T05:29

происшествия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Пациентка погибла во время пожара в Центральной районной больнице Шелопугинского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.По данным ГУ МЧС по Забайкалью, сотрудники больницы оперативно эвакуировали пациентов и персонал. Всего было эвакуировано 14 человек. На месте пожара, на кровати в одной из палат медучреждения, было обнаружено тело женщины 1959 года рождения.Пожар произошёл в 4.54. На тушении были задействованы расчёты пожарно-спасательной части №40 села Шелопугино. На ликвидацию было привлечено 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

https://ria.ru/20210802/pogibshie-1744073783.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)