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В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице - РИА Новости, 03.08.2021
В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
Пациентка погибла во время пожара в Центральной районной больнице Шелопугинского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T05:29
2021-08-03T05:29
происшествия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Пациентка погибла во время пожара в Центральной районной больнице Шелопугинского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.По данным ГУ МЧС по Забайкалью, сотрудники больницы оперативно эвакуировали пациентов и персонал. Всего было эвакуировано 14 человек. На месте пожара, на кровати в одной из палат медучреждения, было обнаружено тело женщины 1959 года рождения.Пожар произошёл в 4.54. На тушении были задействованы расчёты пожарно-спасательной части №40 села Шелопугино. На ликвидацию было привлечено 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
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происшествия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:29 03.08.2021
 
В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице

В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Пациентка погибла во время пожара в Центральной районной больнице Шелопугинского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.
“В Шелопугинской районной больнице в ночь на 3 августа в одной из палат на втором этаже произошло возгорание. Пожар локализован. Пострадала одна женщина. Спасти не удалось. По предварительным данным, пациентка с психиатрическим заболеванием спровоцировала пожар. По данному факту инициирована служебная проверка”, - уточнили в пресс-службе.
По данным ГУ МЧС по Забайкалью, сотрудники больницы оперативно эвакуировали пациентов и персонал. Всего было эвакуировано 14 человек. На месте пожара, на кровати в одной из палат медучреждения, было обнаружено тело женщины 1959 года рождения.
Пожар произошёл в 4.54. На тушении были задействованы расчёты пожарно-спасательной части №40 села Шелопугино. На ликвидацию было привлечено 6 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
Пожарные расчеты во время учений подразделений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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Источник: число погибших при пожаре на ростовском комбинате достигло семи
 
ПроисшествияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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