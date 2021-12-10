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Пожар в центре колопроктологии на северо-западе Москвы ликвидировали
Пожар в центре колопроктологии на северо-западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 10.12.2021
Пожар в центре колопроктологии на северо-западе Москвы ликвидировали
Пожар в научном центре колопроктологии имени А.Н. Рыжих на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:35
2021-12-10T20:35
2021-12-10T21:16
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пожар в научном центре колопроктологии имени А.Н. Рыжих на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что в девятиэтажном здании больницы горит один из кабинетов."В 20.20 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что горел кабинет на 8 этаже складируемого оборудования на площади 5 "квадратов".При пожаре никто не пострадал, 50 человек были эвакуированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Пострадавших нет, эвакуированы 50 пациентов в соседний корпус", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/valdau-1762938256.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:35 10.12.2021 (обновлено: 21:16 10.12.2021)
Пожар в центре колопроктологии на северо-западе Москвы ликвидировали
Пожар в центре колопроктологии на северо-западе Москвы ликвидировали, пострадавших нет