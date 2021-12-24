https://ria.ru/20211224/pogibshie-1765275104.html

Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани

Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021

Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани

Два человека погибли при пожаре в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани, где находятся больные COVID-19, рассказал РИА... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:44

2021-12-24T09:44

2021-12-24T10:06

происшествия

астрахань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани, где находятся больные COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В реанимационном отделении <...> в результате пожара погибли два человека", — сказал собеседник агентства.СК подтвердил эту информацию.По предварительным данным, загорелся аппарат для подачи кислорода.Из здания эвакуировали персонал и пациентов. Спасатели ликвидировали открытое горение.Приток пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляций легких, привел к повышенной нагрузке на инфраструктуру медучреждений, в том числе, на кислородные станции. В августе ЧП произошло на больнице скорой помощи во Владикавказе — из-за поломки временно прекратилась подача смеси, скончались девять человек. В ноябре в "ковидном" госпитале в Мурманске взорвался газовый баллон, никто не пострадал.

https://ria.ru/20211210/pozhar-1763211459.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань