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Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021
Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
Два человека погибли при пожаре в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани, где находятся больные COVID-19, рассказал РИА... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:44
2021-12-24T10:06
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани, где находятся больные COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В реанимационном отделении &lt;...&gt; в результате пожара погибли два человека", — сказал собеседник агентства.СК подтвердил эту информацию.По предварительным данным, загорелся аппарат для подачи кислорода.Из здания эвакуировали персонал и пациентов. Спасатели ликвидировали открытое горение.Приток пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляций легких, привел к повышенной нагрузке на инфраструктуру медучреждений, в том числе, на кислородные станции. В августе ЧП произошло на больнице скорой помощи во Владикавказе — из-за поломки временно прекратилась подача смеси, скончались девять человек. В ноябре в "ковидном" госпитале в Мурманске взорвался газовый баллон, никто не пострадал.
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происшествия, астрахань
09:44 24.12.2021 (обновлено: 10:06 24.12.2021)
 
Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани

В реанимации больницы в Астрахани произошел пожар, есть двое погибших

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани, где находятся больные COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В реанимационном отделении <...> в результате пожара погибли два человека", — сказал собеседник агентства.
СК подтвердил эту информацию.
По предварительным данным, загорелся аппарат для подачи кислорода.
Из здания эвакуировали персонал и пациентов. Спасатели ликвидировали открытое горение.
Приток пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляций легких, привел к повышенной нагрузке на инфраструктуру медучреждений, в том числе, на кислородные станции. В августе ЧП произошло на больнице скорой помощи во Владикавказе — из-за поломки временно прекратилась подача смеси, скончались девять человек. В ноябре в "ковидном" госпитале в Мурманске взорвался газовый баллон, никто не пострадал.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 20:21
На северо-западе Москвы загорелось здание больницы
 
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