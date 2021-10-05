https://ria.ru/20211005/pozhar-1753120267.html

СК завел дело после гибели больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове

СК завел дело после гибели больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове - РИА Новости, 05.10.2021

СК завел дело после гибели больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове

Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух больных инфекционной больницы Кирова, сообщили в СУСК РФ по Кировской РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:31

2021-10-05T10:31

2021-10-05T10:39

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

киров

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УФА, 5 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух больных инфекционной больницы Кирова, сообщили в СУСК РФ по Кировской области.Ранее минздрав региона сообщал, что в ночь на вторник при пожаре в одной из палат корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя Кирова погибли двое больных - 66 и 82 лет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за действий одного из пациентов. Министр здравоохранения области Андрей Черняев заявлял, что в палате не было медицинской аппаратуры. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что в палате также не было кипятильника и электрического чайника, но была обнаружена обугленная зажигалка."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает СУСК.В релизе отмечается, что "предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных".

https://ria.ru/20211005/pozhar-1753097898.html

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, киров, россия