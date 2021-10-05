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СК завел дело после гибели больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове
СК завел дело после гибели больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове - РИА Новости, 05.10.2021
СК завел дело после гибели больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове
Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух больных инфекционной больницы Кирова, сообщили в СУСК РФ по Кировской РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:31
2021-10-05T10:39
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
киров
россия
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УФА, 5 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух больных инфекционной больницы Кирова, сообщили в СУСК РФ по Кировской области.Ранее минздрав региона сообщал, что в ночь на вторник при пожаре в одной из палат корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя Кирова погибли двое больных - 66 и 82 лет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за действий одного из пациентов. Министр здравоохранения области Андрей Черняев заявлял, что в палате не было медицинской аппаратуры. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что в палате также не было кипятильника и электрического чайника, но была обнаружена обугленная зажигалка."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает СУСК.В релизе отмечается, что "предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных".
https://ria.ru/20211005/pozhar-1753097898.html
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, киров, россия
10:31 05.10.2021 (обновлено: 10:39 05.10.2021)
 
СК завел дело после гибели больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове

СК возбудил дело после гибели двух больных при пожаре в ковидном госпитале в Кирове

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 5 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух больных инфекционной больницы Кирова, сообщили в СУСК РФ по Кировской области.
Ранее минздрав региона сообщал, что в ночь на вторник при пожаре в одной из палат корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя Кирова погибли двое больных - 66 и 82 лет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за действий одного из пациентов. Министр здравоохранения области Андрей Черняев заявлял, что в палате не было медицинской аппаратуры. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что в палате также не было кипятильника и электрического чайника, но была обнаружена обугленная зажигалка.
Пожар в инфекционной больнице в Кирове - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
05:21
При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает СУСК.
В релизе отмечается, что "предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных".
Сотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:48
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ПроисшествияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоКировРоссия
 
 
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