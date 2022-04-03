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Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве
Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве
Никто, по предварительным данным не пострадал при пожаре в Центральной клинической больнице РАН на юго-западе Москвы, спасены 12 человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:16
2022-04-03T15:16
2022-04-03T15:19
происшествия
москва
ясенево
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Никто, по предварительным данным не пострадал при пожаре в Центральной клинической больнице РАН на юго-западе Москвы, спасены 12 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.В МЧС позже сообщили о полной ликвидации пожара."В 14:46 пожар полностью ликвидирован на 25 квадратных метрах. Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ясенево, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
15:16 03.04.2022 (обновлено: 15:19 03.04.2022)
Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве
В МЧС сообщили, что при пожаре в больнице РАН в Ясенево никто не пострадал