https://ria.ru/20220403/pozhar-1781545288.html

Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве

Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве - РИА Новости, 03.04.2022

Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве

Никто, по предварительным данным не пострадал при пожаре в Центральной клинической больнице РАН на юго-западе Москвы, спасены 12 человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:16

2022-04-03T15:16

2022-04-03T15:19

происшествия

москва

ясенево

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Никто, по предварительным данным не пострадал при пожаре в Центральной клинической больнице РАН на юго-западе Москвы, спасены 12 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.В МЧС позже сообщили о полной ликвидации пожара."В 14:46 пожар полностью ликвидирован на 25 квадратных метрах. Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

москва

ясенево

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ясенево, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук