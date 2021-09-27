https://ria.ru/20210927/delo-1751964265.html
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице - РИА Новости, 27.09.2021
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:41
2021-09-27T11:41
2021-09-27T11:41
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщает управление СК РФ по региону.Информация о пожаре в палате ковидного отделения Лискинской районной больницы поступила спасателям в 02.34 мск понедельника. Эвакуировали 31 человека, погибла пациентка 1939 года рождения. В 02.58 мск пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание зарядного устройства телефона.СК начал проверку по факту происшествия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом"."Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Кириллу Левиту доложить о проведенных следственных действиях, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, говорится на сайте СК РФ.СК начал проверку по факту происшествия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом"."Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.
https://ria.ru/20210924/pozhar-1751550955.html
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице, где погиб один человек
ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщает управление СК РФ по региону.
Информация о пожаре в палате ковидного отделения Лискинской районной больницы поступила спасателям в 02.34 мск понедельника. Эвакуировали 31 человека, погибла пациентка 1939 года рождения. В 02.58 мск пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание зарядного устройства телефона.
СК начал проверку по факту происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом".
"Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Кириллу Левиту доложить о проведенных следственных действиях, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, говорится на сайте СК РФ.
СК начал проверку по факту происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом".
"Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.