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В Воронежской области завели дело после пожара в больнице
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице - РИА Новости, 27.09.2021
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:41
2021-09-27T11:41
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщает управление СК РФ по региону.Информация о пожаре в палате ковидного отделения Лискинской районной больницы поступила спасателям в 02.34 мск понедельника. Эвакуировали 31 человека, погибла пациентка 1939 года рождения. В 02.58 мск пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание зарядного устройства телефона.СК начал проверку по факту происшествия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом"."Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Кириллу Левиту доложить о проведенных следственных действиях, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, говорится на сайте СК РФ.СК начал проверку по факту происшествия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом"."Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:41 27.09.2021
 
В Воронежской области завели дело после пожара в больнице

В Воронежской области завели дело после пожара в больнице, где погиб один человек

© Фото : СК РФЗдание хирургического отделения Лискинской районной больницы Воронежской области, где произошел пожар
Здание хирургического отделения Лискинской районной больницы Воронежской области, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : СК РФ
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщает управление СК РФ по региону.
Информация о пожаре в палате ковидного отделения Лискинской районной больницы поступила спасателям в 02.34 мск понедельника. Эвакуировали 31 человека, погибла пациентка 1939 года рождения. В 02.58 мск пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание зарядного устройства телефона.
Пожарный во время тушения пожара в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 03:31
В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
СК начал проверку по факту происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом".
"Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Кириллу Левиту доложить о проведенных следственных действиях, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, говорится на сайте СК РФ.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 07:09
При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека
СК начал проверку по факту происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, смерть пожилой пациентки "могла наступить в результате отравления угарным газом".
"Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с электрическими приборами - будет проверена следственным путем", - отмечает следствие.
Пожарный работает на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:46
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ПроисшествияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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