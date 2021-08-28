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Бастрыкин проконтролирует проверку после пожара в больнице в Ярославле
Бастрыкин проконтролирует проверку после пожара в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021
Бастрыкин проконтролирует проверку после пожара в больнице в Ярославле
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и результаты проверки по факту пожара в больнице Ярославля, сообщается на... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:54
2021-08-28T18:16
происшествия
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и результаты проверки по факту пожара в больнице Ярославля, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области доложить о проведенной проверке. "Ход и результаты проверки поставлены председателем СК России на личный контроль", - говорится в сообщении.По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 пятницы. Очаг задымления находился в палате на первом этаже. По данным ГУ МЧС по региону, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Сообщалось об одном погибшем, но позже власти заявили, что он скончался от коронавируса до того, как начался пожар.Источник в силовых структурах региона заявил РИА Новости, что наиболее вероятной причиной пожара стало то, что от невыключенного кипятильника загорелся матрас. По словам замначальника ГУ МЧС по региону Сергея Милованова, следствие рассматривает две версии произошедшего – нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожность при курении."Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов", - подтвердили в СК.
https://ria.ru/20210828/draka-1747671232.html
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происшествия, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество
17:54 28.08.2021 (обновлено: 18:16 28.08.2021)
 
Бастрыкин проконтролирует проверку после пожара в больнице в Ярославле

Глава СК Бастрыкин проконтролирует проверку проверку после пожара в больнице в Ярославле

© Фото : ГБУЗ ЯО "Клиническая больница №3"Пожар в Ярославской клинической больнице №3
Пожар в Ярославской клинической больнице №3 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : ГБУЗ ЯО "Клиническая больница №3"
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и результаты проверки по факту пожара в больнице Ярославля, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области доложить о проведенной проверке. "Ход и результаты проверки поставлены председателем СК России на личный контроль", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
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По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 пятницы. Очаг задымления находился в палате на первом этаже. По данным ГУ МЧС по региону, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Сообщалось об одном погибшем, но позже власти заявили, что он скончался от коронавируса до того, как начался пожар.
Источник в силовых структурах региона заявил РИА Новости, что наиболее вероятной причиной пожара стало то, что от невыключенного кипятильника загорелся матрас. По словам замначальника ГУ МЧС по региону Сергея Милованова, следствие рассматривает две версии произошедшего – нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожность при курении.
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"Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов", - подтвердили в СК.
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Здоровье - Общество
 
 
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