Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение
16:06 16.06.2021 (обновлено: 16:09 16.06.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиМашины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение
"Накануне была задержана главный врач ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко", ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Власти региона сообщали, что три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Во вторник власти сообщили, что скончалась еще одна пациентка, которая после пожара была переведена в реанимационное отделение Рязанской областной клинической больницы с диагнозом COVID-19. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц и оказать содействие следствию.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела. После изучения материалов дела Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой.
"В связи с этим, следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.