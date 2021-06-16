https://ria.ru/20210616/obvinenie-1737249787.html

Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение

Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение - РИА Новости, 16.06.2021

Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение

Обвинение предъявлено главному врачу больницы в Рязани, где произошел пожар, по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:06

2021-06-16T16:06

2021-06-16T16:09

пожар в больнице в рязани

следственный комитет россии (ск рф)

рязань

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обвинение предъявлено главному врачу больницы в Рязани, где произошел пожар, по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.В ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Власти региона сообщали, что три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Во вторник власти сообщили, что скончалась еще одна пациентка, которая после пожара была переведена в реанимационное отделение Рязанской областной клинической больницы с диагнозом COVID-19. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц и оказать содействие следствию.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела. После изучения материалов дела Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой."В связи с этим, следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736474104.html

https://ria.ru/20210609/murashko-1736239617.html

рязань

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2021

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пожар в больнице в рязани, следственный комитет россии (ск рф), рязань, происшествия