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Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение
Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение - РИА Новости, 16.06.2021
Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение
Обвинение предъявлено главному врачу больницы в Рязани, где произошел пожар, по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:06
2021-06-16T16:09
пожар в больнице в рязани
следственный комитет россии (ск рф)
рязань
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обвинение предъявлено главному врачу больницы в Рязани, где произошел пожар, по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.В ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Власти региона сообщали, что три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Во вторник власти сообщили, что скончалась еще одна пациентка, которая после пожара была переведена в реанимационное отделение Рязанской областной клинической больницы с диагнозом COVID-19. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц и оказать содействие следствию.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела. После изучения материалов дела Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой."В связи с этим, следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.
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пожар в больнице в рязани, следственный комитет россии (ск рф), рязань, происшествия
Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение
16:06 16.06.2021 (обновлено: 16:09 16.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиМашины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области

Главврачу больницы в Рязани, где произошел пожар, предъявили обвинение

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обвинение предъявлено главному врачу больницы в Рязани, где произошел пожар, по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.

"Накануне была задержана главный врач ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко", ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Медсестру, пострадавшую при пожаре в областной клинической больницы имени Н. А. Семашко вертолетом санитарной авиации эвакуируют в московский ожоговый центр Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 15:18
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
В ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Власти региона сообщали, что три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Во вторник власти сообщили, что скончалась еще одна пациентка, которая после пожара была переведена в реанимационное отделение Рязанской областной клинической больницы с диагнозом COVID-19. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц и оказать содействие следствию.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела. После изучения материалов дела Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой.
"В связи с этим, следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России", - добавляется в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 09:06
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
 
Пожар в больнице в РязаниСледственный комитет России (СК РФ)РязаньПроисшествия
 
 
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