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Причиной возгорания в омской больнице оказался холодильник
Причиной возгорания в омской больнице оказался холодильник
Пожар в омской больнице возник из-за холодильника, пострадавших нет, возгорание на 10 квадратных метрах уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС по Омской... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:46
2021-01-13T20:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 13 янв – РИА Новости. Пожар в омской больнице возник из-за холодильника, пострадавших нет, возгорание на 10 квадратных метрах уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС по Омской области.В среду в медсанчасти №9 в Омске возникло задымление, пациенты и персонал эвакуировались. Пожар произошёл не в ковидном стационаре, а в терапевтическом отделении больницы, отметили в минздраве региона. В МЧС по Омской области уточнили, что до приезда пожарных было эвакуировано 150 человек. Оповещение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в медучреждении поступило в 21.01 по местному времени (18.01 мск) 13 января."Было обнаружено задымление на четвёртом этаже пятиэтажного здания. Причиной задымления стал холодильник. В 21.21 (по местному времени, 18.21 мск) была объявлена локализация пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. В 21.30 (18.30 мск) было ликвидировано открытое горение", - рассказали РИА Новости в МЧС по региону.На место выезжали девять единиц техники и 45 спасателей МЧС. "Люди были эвакуированы в здание поликлиники. В настоящее время помещение медицинского учреждения проветривается. После проветривания люди вернутся в здание", - добавили в МЧС.Позднее в Минздраве региона опровергли информацию, что была проведена эвакуация пациентов и персонала, в МЧС по Омской области РИА Новости уточнили, что эвакуация прошла до прибытия пожарно-спасательных подразделений."Проблема решена. Эвакуация и перераспределение пациентов не потребовались. Учреждение продолжит работу в обычном режиме с соблюдением всем норм пожарной безопасности", - сообщили в министерстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия

Причиной возгорания в омской больнице оказался холодильник

19:46 13.01.2021 (обновлено: 20:03 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ОМСК, 13 янв – РИА Новости. Пожар в омской больнице возник из-за холодильника, пострадавших нет, возгорание на 10 квадратных метрах уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС по Омской области.
В среду в медсанчасти №9 в Омске возникло задымление, пациенты и персонал эвакуировались. Пожар произошёл не в ковидном стационаре, а в терапевтическом отделении больницы, отметили в минздраве региона. В МЧС по Омской области уточнили, что до приезда пожарных было эвакуировано 150 человек. Оповещение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в медучреждении поступило в 21.01 по местному времени (18.01 мск) 13 января.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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"Было обнаружено задымление на четвёртом этаже пятиэтажного здания. Причиной задымления стал холодильник. В 21.21 (по местному времени, 18.21 мск) была объявлена локализация пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. В 21.30 (18.30 мск) было ликвидировано открытое горение", - рассказали РИА Новости в МЧС по региону.
На место выезжали девять единиц техники и 45 спасателей МЧС. "Люди были эвакуированы в здание поликлиники. В настоящее время помещение медицинского учреждения проветривается. После проветривания люди вернутся в здание", - добавили в МЧС.
Позднее в Минздраве региона опровергли информацию, что была проведена эвакуация пациентов и персонала, в МЧС по Омской области РИА Новости уточнили, что эвакуация прошла до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
"Проблема решена. Эвакуация и перераспределение пациентов не потребовались. Учреждение продолжит работу в обычном режиме с соблюдением всем норм пожарной безопасности", - сообщили в министерстве.
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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В Приморье девочка погибла при пожаре, возникшем из-за горящей свечи
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествия
 
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