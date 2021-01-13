https://ria.ru/20210113/vozgoranie-1592926346.html

Причиной возгорания в омской больнице оказался холодильник

Причиной возгорания в омской больнице оказался холодильник

Пожар в омской больнице возник из-за холодильника, пострадавших нет, возгорание на 10 квадратных метрах уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС по Омской... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:46

2021-01-13T19:46

2021-01-13T20:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 13 янв – РИА Новости. Пожар в омской больнице возник из-за холодильника, пострадавших нет, возгорание на 10 квадратных метрах уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в МЧС по Омской области.В среду в медсанчасти №9 в Омске возникло задымление, пациенты и персонал эвакуировались. Пожар произошёл не в ковидном стационаре, а в терапевтическом отделении больницы, отметили в минздраве региона. В МЧС по Омской области уточнили, что до приезда пожарных было эвакуировано 150 человек. Оповещение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в медучреждении поступило в 21.01 по местному времени (18.01 мск) 13 января."Было обнаружено задымление на четвёртом этаже пятиэтажного здания. Причиной задымления стал холодильник. В 21.21 (по местному времени, 18.21 мск) была объявлена локализация пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. В 21.30 (18.30 мск) было ликвидировано открытое горение", - рассказали РИА Новости в МЧС по региону.На место выезжали девять единиц техники и 45 спасателей МЧС. "Люди были эвакуированы в здание поликлиники. В настоящее время помещение медицинского учреждения проветривается. После проветривания люди вернутся в здание", - добавили в МЧС.Позднее в Минздраве региона опровергли информацию, что была проведена эвакуация пациентов и персонала, в МЧС по Омской области РИА Новости уточнили, что эвакуация прошла до прибытия пожарно-спасательных подразделений."Проблема решена. Эвакуация и перераспределение пациентов не потребовались. Учреждение продолжит работу в обычном режиме с соблюдением всем норм пожарной безопасности", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20210113/pozhar-1592809618.html

https://ria.ru/20210110/pozhar-1592452002.html

омская область

омск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия