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Биография экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 23.03.2022
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Биография экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт
Биография экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 23.03.2022
Биография экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт
Бывший государственный секретарь США Мадлен Корбел Олбрайт (Madeleine Korbel Albright, имя при рождении Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая 1937 в Праге в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:31
2022-03-23T22:31
в мире
справки
мадлен олбрайт
сша
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Бывший государственный секретарь США Мадлен Корбел Олбрайт (Madeleine Korbel Albright, имя при рождении Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая 1937 в Праге в семье чешского дипломата Йозефа Корбела. Когда ей исполнилось 11 лет, семья эмигрировала в США, где ее отец стал профессором Денверского университета.В 1959 году получила степень бакалавра в колледже Уэлсли (штат Массачусетс). Окончила Колумбийский университет, получив в 1968 году степень магистра в области международных отношений, а в 1974 году - степень доктора философии. Специализировалась на советских исследованиях.Политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии. В 1972 году она вошла в команду сенатора Эдмунда Маски, позже стала его помощником по вопросам законодательства.В 1978 году была назначена членом Совета национальной безопасности при президенте Джимми Картере, отвечала за связи с общественностью.В 1982-1993 годах Мадлен Олбрайт была профессором Джорджтаунского университета, вела семинар по политике СССР и стран Восточной Европы, руководила программой "Женщины во внешней политике", была президентом Центра за национальную политику.Занимала также руководящие посты в нескольких аналитических группах в администрации президента и являлась советником по вопросам внешней политики в ходе президентских кампаний кандидатов от Демократической партии Уолтера Мондейла, Майкла Дукакиса и Билла Клинтона.В 1992 году президент США Билл Клинтон назначил Мадлен Олбрайт постоянным представителем США в ООН.В 1997 году она была назначена на пост государственного секретаря в администрации президента Клинтона и стала первой женщиной на этом посту в истории американского правительства.Занимала пост госсекретаря до 2001 года.Как государственный секретарь Олбрайт получила известность благодаря своему жесткому подходу к решению внешнеполитических проблем. Расширение НАТО на восток и включение в ее состав Польши, Венгрии и Чехии стало одним из ключевых решений в области внешней политики в период второго президентства Клинтона. Олбрайт - сторонница жесткого курса в отношении Ирака и последовательный сторонник политики силового урегулирования кризиса на Балканах.После ухода с дипломатической службы в 2001 году Олбрайт возглавила совет директоров Национального демократического института международных отношений. Она также являлась почетным профессором в школе дипломатической службы при Джорджтаунском университете в Вашингтоне.Кроме того, Олбрайт была основателем и руководителем двух частных компаний - консалтинговой The Albright Group, LLC и инвестиционной - Albright Capital Management, LLC.Владела чешским, французским, русским и польским языками.В сентябре 2003 года в США вышли в свет мемуары Олбрайт "Мадам госсекретарь", в 2006 году - книга "Могущество и всемогущий: Бог и религия в американской внешней политике".В 2012 году бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала лауреатом высшей награды США, присуждаемой гражданским лицам - президентской Медали Свободы.В 1959 году Мадлен вышла замуж за журналиста Джо Олбрайта, наследника семейного газетного бизнеса. В семье родились три дочери — близнецы Энн и Эллис (1961) и Кэтрин (1967). В 1983 году Мадлен и Джо развелись.Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта 2022 года от рака.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, справки, мадлен олбрайт, сша
22:31 23.03.2022
 

Биография экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт

© AP Photo / Richard DrewБывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Richard Drew
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт
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Бывший государственный секретарь США Мадлен Корбел Олбрайт (Madeleine Korbel Albright, имя при рождении Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая 1937 в Праге в семье чешского дипломата Йозефа Корбела. Когда ей исполнилось 11 лет, семья эмигрировала в США, где ее отец стал профессором Денверского университета.
В 1959 году получила степень бакалавра в колледже Уэлсли (штат Массачусетс). Окончила Колумбийский университет, получив в 1968 году степень магистра в области международных отношений, а в 1974 году - степень доктора философии. Специализировалась на советских исследованиях.
Политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии. В 1972 году она вошла в команду сенатора Эдмунда Маски, позже стала его помощником по вопросам законодательства.
В 1978 году была назначена членом Совета национальной безопасности при президенте Джимми Картере, отвечала за связи с общественностью.
В 1982-1993 годах Мадлен Олбрайт была профессором Джорджтаунского университета, вела семинар по политике СССР и стран Восточной Европы, руководила программой "Женщины во внешней политике", была президентом Центра за национальную политику.
Занимала также руководящие посты в нескольких аналитических группах в администрации президента и являлась советником по вопросам внешней политики в ходе президентских кампаний кандидатов от Демократической партии Уолтера Мондейла, Майкла Дукакиса и Билла Клинтона.
В 1992 году президент США Билл Клинтон назначил Мадлен Олбрайт постоянным представителем США в ООН.
В 1997 году она была назначена на пост государственного секретаря в администрации президента Клинтона и стала первой женщиной на этом посту в истории американского правительства.
Занимала пост госсекретаря до 2001 года.
Как государственный секретарь Олбрайт получила известность благодаря своему жесткому подходу к решению внешнеполитических проблем. Расширение НАТО на восток и включение в ее состав Польши, Венгрии и Чехии стало одним из ключевых решений в области внешней политики в период второго президентства Клинтона. Олбрайт - сторонница жесткого курса в отношении Ирака и последовательный сторонник политики силового урегулирования кризиса на Балканах.
После ухода с дипломатической службы в 2001 году Олбрайт возглавила совет директоров Национального демократического института международных отношений. Она также являлась почетным профессором в школе дипломатической службы при Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
Кроме того, Олбрайт была основателем и руководителем двух частных компаний - консалтинговой The Albright Group, LLC и инвестиционной - Albright Capital Management, LLC.
Владела чешским, французским, русским и польским языками.
В сентябре 2003 года в США вышли в свет мемуары Олбрайт "Мадам госсекретарь", в 2006 году - книга "Могущество и всемогущий: Бог и религия в американской внешней политике".
В 2012 году бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала лауреатом высшей награды США, присуждаемой гражданским лицам - президентской Медали Свободы.
В 1959 году Мадлен вышла замуж за журналиста Джо Олбрайта, наследника семейного газетного бизнеса. В семье родились три дочери — близнецы Энн и Эллис (1961) и Кэтрин (1967). В 1983 году Мадлен и Джо развелись.
Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта 2022 года от рака.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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