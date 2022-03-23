https://ria.ru/20220323/olbrayt-1779752957.html

Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 23.03.2022

Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:34

2022-03-23T21:34

2022-03-23T22:51

в мире

мадлен олбрайт

сша

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья."С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", — рассказали родственники.Причиной смерти стал рак.Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения. Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций — это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.

https://ria.ru/20220323/olbrayt-1779759737.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мадлен олбрайт, сша