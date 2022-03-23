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Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 23.03.2022
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Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 23.03.2022
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:34
2022-03-23T22:51
в мире
мадлен олбрайт
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья."С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", — рассказали родственники.Причиной смерти стал рак.Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения. Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций — это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.
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в мире, мадлен олбрайт, сша
21:34 23.03.2022 (обновлено: 22:51 23.03.2022)
 
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в 84 года

© AP Photo / Richard DrewБывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Richard Drew
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья.
"С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", — рассказали родственники.
Причиной смерти стал рак.
Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения. Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.
При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.
Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций — это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.
Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Октябрь 2016 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 22:31
Биография экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт
 
В миреМадлен ОлбрайтСША
 
 
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