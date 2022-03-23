https://ria.ru/20220323/olbrayt-1779752957.html
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 23.03.2022
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:34
2022-03-23T21:34
2022-03-23T22:51
в мире
мадлен олбрайт
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья."С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", — рассказали родственники.Причиной смерти стал рак.Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения. Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций — это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.
https://ria.ru/20220323/olbrayt-1779759737.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мадлен олбрайт, сша
21:34 23.03.2022 (обновлено: 22:51 23.03.2022)
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в 84 года
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, при которой США бомбили Югославию и начали расширять НАТО, скончалась в возрасте 84 лет, сообщила ее семья.
"С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", — рассказали родственники.
Причиной смерти стал рак.
Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения. Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.
При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.
Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций — это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.
Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.