Лавров рассказал про человеческий жест экс-госсекретаря США

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт приглашала его в библиотеку отеля Waldorf Astoria покурить в то время, когда они работали представителями своих стран при ООН в 90-е годы.

"Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. "Я знаю, ты куришь - пожалуйста". Вот это тоже такой, знаете, человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.