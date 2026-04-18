Лавров рассказал про человеческий жест экс-госсекретаря США

АНТАЛЬЯ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт приглашала его в библиотеку отеля Waldorf Astoria покурить в то время, когда они работали представителями своих стран при ООН в 90-е годы.
"Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. "Я знаю, ты куришь - пожалуйста". Вот это тоже такой, знаете, человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Министр также рассказал об опыте работы с Олбрайт. Так, в начале его работы в Нью-Йорке произошел инцидент, связанный с незаконным полетом небольшого самолета из Флориды на Кубу. После того, как летальный аппарат был сбит кубинской стороной, США потребовали немедленного созыва Совета Безопасности ООН, однако Лавров и Олбрайт смогли согласовать два параграфа, которые устроили Москву, Вашингтон и Гавану.
Лукашенко назвал США диктаторами
17 апреля, 16:16