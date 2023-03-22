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В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины - РИА Новости, 22.03.2023
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12:23 22.03.2023 (обновлено: 13:43 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/ssha-1859741806.html
В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины
В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины - РИА Новости, 22.03.2023
В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины
США не заинтересованы в деэскалации украинского кризиса, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:23
2023-03-22T13:43
в мире
китай
сша
москва
джон кирби
си цзиньпин
мадлен олбрайт
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США не заинтересованы в деэскалации украинского кризиса, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его словам, именно это стало причиной резкой и недипломатичной реакции США на план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Пекином."В данном конкретном случае, если бы мы были заинтересованы в мире — а я думаю, мы ясно дали понять, что мы не заинтересованы в нем, — если бы мы были заинтересованы, то нам следовало бы просто сказать: мы рассмотрим предложение, изучим его и ответим. Нам ничего не стоило сказать это, и это просто дипломатический язык, который мы должны были использовать", — посетовал Макгрегор.По его словам, позиция координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, который отверг план Китая по прекращению огня, восходит к позиции, сформированной Штатами в 90-е годы.Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели переговоры.В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
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в мире, китай, сша, москва, джон кирби, си цзиньпин, мадлен олбрайт, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Москва, Джон Кирби, Си Цзиньпин, Мадлен Олбрайт, Министерство обороны США
В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины

Полковник Макгрегор: США отвергли план Китая по Украине, так как не заинтересованы в мире

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США не заинтересованы в деэскалации украинского кризиса, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, именно это стало причиной резкой и недипломатичной реакции США на план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Пекином.
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"В данном конкретном случае, если бы мы были заинтересованы в мире — а я думаю, мы ясно дали понять, что мы не заинтересованы в нем, — если бы мы были заинтересованы, то нам следовало бы просто сказать: мы рассмотрим предложение, изучим его и ответим. Нам ничего не стоило сказать это, и это просто дипломатический язык, который мы должны были использовать", — посетовал Макгрегор.
По его словам, позиция координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, который отверг план Китая по прекращению огня, восходит к позиции, сформированной Штатами в 90-е годы.
«

"Это началось с того, что Мадлен Олбрайт в своей дискуссии с Колином Пауэллом в 1992 году настаивала на том, что мы незаменимая нация, что без нашего участия ничего не может произойти нигде на планете, — это было очень глупое замечание, потому что это вопиющая неправда", — считает полковник.

Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне.
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Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели переговоры.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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