https://ria.ru/20230322/ssha-1859741806.html

В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины

В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины - РИА Новости, 22.03.2023

В США признали страшную правду об ошибке Белого дома в отношении Украины

США не заинтересованы в деэскалации украинского кризиса, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:23

2023-03-22T12:23

2023-03-22T13:43

в мире

китай

сша

москва

джон кирби

си цзиньпин

мадлен олбрайт

министерство обороны сша

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США не заинтересованы в деэскалации украинского кризиса, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его словам, именно это стало причиной резкой и недипломатичной реакции США на план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Пекином."В данном конкретном случае, если бы мы были заинтересованы в мире — а я думаю, мы ясно дали понять, что мы не заинтересованы в нем, — если бы мы были заинтересованы, то нам следовало бы просто сказать: мы рассмотрим предложение, изучим его и ответим. Нам ничего не стоило сказать это, и это просто дипломатический язык, который мы должны были использовать", — посетовал Макгрегор.По его словам, позиция координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, который отверг план Китая по прекращению огня, восходит к позиции, сформированной Штатами в 90-е годы.Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели переговоры.В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230322/vizit-1859687538.html

китай

сша

москва

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, китай, сша, москва, джон кирби, си цзиньпин, мадлен олбрайт, министерство обороны сша