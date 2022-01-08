https://ria.ru/20220108/ukraina-1766970608.html

Раскрыто реальное отношение Америки к Украине и ее "проблемам"

WSJ: США готовы пожертвовать Украиной ради имиджа сверхдержавы - РИА Новости, 08.01.2022

Раскрыто реальное отношение Америки к Украине и ее "проблемам"

Украинский кризис — несомненная трагедия, однако для США куда важнее "сдерживание" России ради непоколебимости "западной безопасности", пишет The Wall Street... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:05

2022-01-08T16:05

2022-01-08T18:36

киев

сша

михаил горбачев

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сергей лавров

билл клинтон

ситуация на украине

россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский кризис — несомненная трагедия, однако для США куда важнее "сдерживание" России ради непоколебимости "западной безопасности", пишет The Wall Street Journal.Авторы статьи, посвященной предстоящим переговорам Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, высказали опасения, что администрация Джо Байдена пойдет на любые, даже самые незначительные уступки в этом вопросе. В то же время сами журналисты уверены в идее "российского вторжения"."Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы", — сказано в материале.Читатели газеты не согласились с "ястребиной" позицией The Wall Street Journal."А какой смысл в НАТО, если Варшавский пакт был отменен много лет назад? Какой смысл поддерживать Украину, культурно и исторически часть России, которая давно стала коррумпированной бочкой без дна?" — задается вопросом пользователь Robert Naeije."Эти действия Путина — расплата за то, что Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт унизили Россию, расширив НАТО, когда она была в упадке после распада СССР в 1991 году. В обмен на невмешательство в воссоединение Германии в 1990 году тогдашний президент США Буш пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться "ни на дюйм" на восток", — напомнил J. T. Stasiak."Мы вдруг собрались на войну с Россией, чтобы защитить украинские границы, хотя не можем защитить свой юг", — заявил J. Flood.Как считает Stephen Gardner, WSJ готова "принести Украину в жертву", лишь бы не признавать, что эта страна "не подходит для НАТО"."Можно найти хорошее решение, которое удовлетворит и нас, и русских. Именно к этому стремились бы настоящие государственные деятели и переговорщики, и это вполне возможно. Но, поскольку высокомерие Вашингтона в его имперском самоуважении, которое уже давно не соответствует реальности, не дает признать ошибку или пойти на уступку, даже такую, которую можно было бы приукрасить, чтобы все сохранили лицо, мы, русские, украинцы — из-за всего этого все должны быть уничтожены", — написал он.Пользователь посоветовал Киеву в следующий раз "выбирать друзей получше"."Вопрос стоит так: должно ли у России быть право голоса в вопросе расширения НАТО у нее под носом или нет? Украина — независимая страна, ей не нужно ничье разрешение, если она хочет вступить в НАТО, говорят многие. Но вот в прошлом Куба, суверенная страна, решила разместить у себя российские ракеты, и США были очень недовольны наличием российских ракет на расстоянии короткого перелета до Вашингтона <...> вплоть до развязывания ядерной войны", — напомнил Paul Anderson.При этом Вашингтон настаивает на том, что Россия "не должна возражать против ракет НАТО на расстоянии короткого перелета до Москвы", добавил он.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20220108/nato-1766920712.html

https://ria.ru/20220107/blinken-1766904959.html

https://ria.ru/20220108/sanktsii-1766945828.html

https://ria.ru/20211229/nato-1765969660.html

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киев, сша, михаил горбачев, нато, сергей лавров, билл клинтон, ситуация на украине, россия