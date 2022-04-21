https://ria.ru/20220421/zverstva-1784615144.html

Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке

Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.04.2022

Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание США на их зверства в отношении жителей Ирака, Сирии и Афганистана. РИА Новости, 21.04.2022

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ООН, 21 апр – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание США на их зверства в отношении жителей Ирака, Сирии и Афганистана.В среду Совбез ООН провел заседание по косовской проблематике. Евстигнеева напомнила членам Совбеза, что в марте этого года исполнилось 23 года с начала бомбардировок Белграда коалицией стран НАТО.В результате этой операции, длившейся 78 дней, погибли тысячи мирных жителей, были разрушены более 1,5 тысячи населенных пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, больницы, около 100 памятников. "Коалицией были использованы десятки тысяч бомб и крылатых ракет, многие из которых были начинены обедненным ураном. В общей сложности было сброшено 15 тонн этого радиоактивного вещества, что привело к заражению обширных территорий", - отметила дипломат.Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс назвал заявления российской коллеги об обедненном уране дезинформацией.Затем американский дипломат перешел на тему Украины и упомянул некие фотографии из Бучи и Мариуполя, заявив, что делегация, являющаяся причиной возникновения этих фотографий, не имеет права или авторитета читать кому-либо в зале лекции о соблюдении прав человека или обвинять любое другое государство в безрассудном поведении.Евстигнеева в ответ напомнила помимо 78-дневных бомбардировок Белграда о гибели почти миллиона Иракцев и об ударах по Ливии. "Эти страны находятся за тысячи километров от вас и не представляли для вас никакой угрозы", - отметила зампостпреда.По ее словам, суть политики и действий США основывается на единственном постулате – "Запад всегда прав" и что международное право можно вывернуть в любую сторону, если это отвечает интересам Вашингтона и военно-промышленного комплексу США.Как заметила Евстигнеева, нарушения прав человека США осуждают только тогда, когда им это выгодно, а международно-правовые механизмы применяются только к тем, кого Вашингтон уже заранее объявил преступниками.Евстигнеева заявила, что за действиями Вашингтона просматривается только одна цель – желание НАТО диктовать, в том числе силой, свою волю остальным членам международного сообщества.В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

https://ria.ru/20220420/kosovo-1784607892.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/ssha-1784579554.html

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