Рейтинг@Mail.ru
Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/zverstva-1784615144.html
Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке
Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.04.2022
Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке
Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание США на их зверства в отношении жителей Ирака, Сирии и Афганистана. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:02
2022-04-21T02:34
сша
россия
нато
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/52/1553145233_21:0:2528:1410_1920x0_80_0_0_89f629a62c5aa197f7fbff92a4971d5b.jpg
ООН, 21 апр – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание США на их зверства в отношении жителей Ирака, Сирии и Афганистана.В среду Совбез ООН провел заседание по косовской проблематике. Евстигнеева напомнила членам Совбеза, что в марте этого года исполнилось 23 года с начала бомбардировок Белграда коалицией стран НАТО.В результате этой операции, длившейся 78 дней, погибли тысячи мирных жителей, были разрушены более 1,5 тысячи населенных пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, больницы, около 100 памятников. "Коалицией были использованы десятки тысяч бомб и крылатых ракет, многие из которых были начинены обедненным ураном. В общей сложности было сброшено 15 тонн этого радиоактивного вещества, что привело к заражению обширных территорий", - отметила дипломат.Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс назвал заявления российской коллеги об обедненном уране дезинформацией.Затем американский дипломат перешел на тему Украины и упомянул некие фотографии из Бучи и Мариуполя, заявив, что делегация, являющаяся причиной возникновения этих фотографий, не имеет права или авторитета читать кому-либо в зале лекции о соблюдении прав человека или обвинять любое другое государство в безрассудном поведении.Евстигнеева в ответ напомнила помимо 78-дневных бомбардировок Белграда о гибели почти миллиона Иракцев и об ударах по Ливии. "Эти страны находятся за тысячи километров от вас и не представляли для вас никакой угрозы", - отметила зампостпреда.По ее словам, суть политики и действий США основывается на единственном постулате – "Запад всегда прав" и что международное право можно вывернуть в любую сторону, если это отвечает интересам Вашингтона и военно-промышленного комплексу США.Как заметила Евстигнеева, нарушения прав человека США осуждают только тогда, когда им это выгодно, а международно-правовые механизмы применяются только к тем, кого Вашингтон уже заранее объявил преступниками.Евстигнеева заявила, что за действиями Вашингтона просматривается только одна цель – желание НАТО диктовать, в том числе силой, свою волю остальным членам международного сообщества.В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
https://ria.ru/20220420/kosovo-1784607892.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/ssha-1784579554.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/52/1553145233_335:0:2215:1410_1920x0_80_0_0_ffd606d55cf1b3f76af98def19b446de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, нато, оон, в мире
02:02 21.04.2022 (обновлено: 02:34 21.04.2022)
 
Российский дипломат напомнила о зверствах США на Ближнем Востоке

Зампостпреда России при ООН Евстигнеева указала США на их зверства против жителей Ирака

© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка, Сирия.
Город Ракка, Сирия. - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Gabriel Chaim
Город Ракка, Сирия.
Читать ria.ru в
ООН, 21 апр – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание США на их зверства в отношении жителей Ирака, Сирии и Афганистана.
В среду Совбез ООН провел заседание по косовской проблематике. Евстигнеева напомнила членам Совбеза, что в марте этого года исполнилось 23 года с начала бомбардировок Белграда коалицией стран НАТО.
В результате этой операции, длившейся 78 дней, погибли тысячи мирных жителей, были разрушены более 1,5 тысячи населенных пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, больницы, около 100 памятников. "Коалицией были использованы десятки тысяч бомб и крылатых ракет, многие из которых были начинены обедненным ураном. В общей сложности было сброшено 15 тонн этого радиоактивного вещества, что привело к заражению обширных территорий", - отметила дипломат.
Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс назвал заявления российской коллеги об обедненном уране дезинформацией.
Последствия бомбардировки Приштины авиацией НАТО. Июнь 1999 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 05:01
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака
Затем американский дипломат перешел на тему Украины и упомянул некие фотографии из Бучи и Мариуполя, заявив, что делегация, являющаяся причиной возникновения этих фотографий, не имеет права или авторитета читать кому-либо в зале лекции о соблюдении прав человека или обвинять любое другое государство в безрассудном поведении.
Евстигнеева в ответ напомнила помимо 78-дневных бомбардировок Белграда о гибели почти миллиона Иракцев и об ударах по Ливии. "Эти страны находятся за тысячи километров от вас и не представляли для вас никакой угрозы", - отметила зампостпреда.
"Вы сказали, что я, дескать, не могу ничему вас учить в нынешней ситуации. Зато вы хорошо поучили жителей Белграда, Багдада, Басры, Мосула, Ракки, Багуза, а также афганских провинций Кандагара, Нангархара и других частей Афганистана. Мягко говоря, не все ваши удары были точными. Но это же другое, это сопутствующие потери, как об этом говорила Мадлен Олбрайт. И эти потери видимо были обоснованы, с вашей точки зрения", - подчеркнула она.
По ее словам, суть политики и действий США основывается на единственном постулате – "Запад всегда прав" и что международное право можно вывернуть в любую сторону, если это отвечает интересам Вашингтона и военно-промышленного комплексу США.
Как заметила Евстигнеева, нарушения прав человека США осуждают только тогда, когда им это выгодно, а международно-правовые механизмы применяются только к тем, кого Вашингтон уже заранее объявил преступниками.
"Вы, например, не дождались расследования произошедшей чудовищной провокации в Буче. Возможно, вы определили виновных еще до того, как эта провокация была совершена", - указала она.
Евстигнеева заявила, что за действиями Вашингтона просматривается только одна цель – желание НАТО диктовать, в том числе силой, свою волю остальным членам международного сообщества.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 23:29
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово
В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:00В мире
Global Times: США стремятся извлечь выгоду от конфликта на Украине
 
СШАРоссияНАТОООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала