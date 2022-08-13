https://ria.ru/20220813/bayden-1809356205.html

Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе

Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе - РИА Новости, 13.08.2022

Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе

Истинной целью эскалации украинского кризиса со стороны США стоит считать не так называемую борьбу за демократию, а желание привести Россию к государственному... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:13

2022-08-13T12:13

2022-08-13T13:03

в мире

тулси габбард

цены на нефть

джо байден

мадлен олбрайт

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Истинной целью эскалации украинского кризиса со стороны США стоит считать не так называемую борьбу за демократию, а желание привести Россию к государственному перевороту. Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, заменившая в вечернем эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона.По мнению Габбард, Штаты под руководством администрации Джо Байдена всеми возможными способами стараются накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если экономическое давление не сработало."Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы", — заявила она.По мнению Габбард, экономические нападки Запада на Россию пока заканчиваются для нее значительно лучше, чем для Вашингтона, поскольку американский лидер создал идеальные условия для роста цен, оправдываясь поддержкой Киева." Никакие последствия, никакое число смертей, разрушений и страданий не помешает вечному Вашингтону выполнить свою повестку дня. Если помните, бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт заявляла, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций", — напомнила экс-конгрессвумен.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

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https://ria.ru/20220813/istoschenie-1809338352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, тулси габбард, цены на нефть, джо байден, мадлен олбрайт, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, нато, вашингтон (штат)