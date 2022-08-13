Рейтинг@Mail.ru
Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/bayden-1809356205.html
Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе
Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе - РИА Новости, 13.08.2022
Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе
Истинной целью эскалации украинского кризиса со стороны США стоит считать не так называемую борьбу за демократию, а желание привести Россию к государственному... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:13
2022-08-13T13:03
в мире
тулси габбард
цены на нефть
джо байден
мадлен олбрайт
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_528:617:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce150383656f1fc891f9c6835c8d25c.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Истинной целью эскалации украинского кризиса со стороны США стоит считать не так называемую борьбу за демократию, а желание привести Россию к государственному перевороту. Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, заменившая в вечернем эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона.По мнению Габбард, Штаты под руководством администрации Джо Байдена всеми возможными способами стараются накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если экономическое давление не сработало."Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы", — заявила она.По мнению Габбард, экономические нападки Запада на Россию пока заканчиваются для нее значительно лучше, чем для Вашингтона, поскольку американский лидер создал идеальные условия для роста цен, оправдываясь поддержкой Киева." Никакие последствия, никакое число смертей, разрушений и страданий не помешает вечному Вашингтону выполнить свою повестку дня. Если помните, бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт заявляла, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций", — напомнила экс-конгрессвумен.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20220811/dekolonizatsiya-1808977669.html
https://ria.ru/20220813/istoschenie-1809338352.html
https://ria.ru/20220813/bolezn-1809324881.html
россия
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a86a4c842a1230c7dadfb71e93cfc93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тулси габбард, цены на нефть, джо байден, мадлен олбрайт, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, нато, вашингтон (штат)
В мире, Тулси Габбард, Цены на нефть, Джо Байден, Мадлен Олбрайт, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, НАТО, Вашингтон (штат)
12:13 13.08.2022 (обновлено: 13:03 13.08.2022)
 
Бывшая конгрессвумен назвала истинную цель Байдена в украинском кризисе

Экс-конгрессвумен Габбард: истинная цель президента США Байдена — госпереворот в России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Истинной целью эскалации украинского кризиса со стороны США стоит считать не так называемую борьбу за демократию, а желание привести Россию к государственному перевороту. Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, заменившая в вечернем эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона.
По мнению Габбард, Штаты под руководством администрации Джо Байдена всеми возможными способами стараются накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если экономическое давление не сработало.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:56
В США захотели "деколонизировать Россию"
"Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы", — заявила она.
По мнению Габбард, экономические нападки Запада на Россию пока заканчиваются для нее значительно лучше, чем для Вашингтона, поскольку американский лидер создал идеальные условия для роста цен, оправдываясь поддержкой Киева.
" Никакие последствия, никакое число смертей, разрушений и страданий не помешает вечному Вашингтону выполнить свою повестку дня. Если помните, бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт заявляла, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций", — напомнила экс-конгрессвумен.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 09:43
В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 07:01
В США признали, что "неизлечимо больны"
 
В миреТулси ГаббардЦены на нефтьДжо БайденМадлен ОлбрайтДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаНАТОВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала