За Югославию НАТО будут проклинать десятки поколений, заявил Полянский
Полянский: НАТО за бомбардировки Югославии будут проклинать десятки поколений
© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
ООН, 9 фев - РИА Новости. НАТО будут проклинать еще десятки поколений поколений людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за бомбардировок НАТО Югославии в конце 90-х, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, для понимания того, как установить прочный мир на сербской земле, необходимо вспомнить "истинную причину сегодняшних драматичных событий" - агрессию со стороны НАТО против Югославии.
"Так называемые поборники демократии развернули бомбардировки страны обедненным ураном, что обернулось массовыми жертвами среди мирного населения и разрушением гражданской инфраструктуры. Катастрофический ущерб был нанесен окружающей среде. За это НАТО будут проклинать еще 60 следующих поколений людей, обреченных страдать от проблем со здоровьем из-за преступных действий Вашингтона, которые бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт цинично называла "сопутствующим ущербом", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.