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За Югославию НАТО будут проклинать десятки поколений, заявил Полянский - РИА Новости, 09.02.2024
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01:01 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/yugoslaviya-1926287771.html
За Югославию НАТО будут проклинать десятки поколений, заявил Полянский
За Югославию НАТО будут проклинать десятки поколений, заявил Полянский - РИА Новости, 09.02.2024
За Югославию НАТО будут проклинать десятки поколений, заявил Полянский
НАТО будут проклинать еще десятки поколений поколений людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за бомбардировок НАТО Югославии в конце 90-х, сообщил первый... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:01
2024-02-09T01:01
югославия
сербия
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ООН, 9 фев - РИА Новости. НАТО будут проклинать еще десятки поколений поколений людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за бомбардировок НАТО Югославии в конце 90-х, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, для понимания того, как установить прочный мир на сербской земле, необходимо вспомнить "истинную причину сегодняшних драматичных событий" - агрессию со стороны НАТО против Югославии. "Так называемые поборники демократии развернули бомбардировки страны обедненным ураном, что обернулось массовыми жертвами среди мирного населения и разрушением гражданской инфраструктуры. Катастрофический ущерб был нанесен окружающей среде. За это НАТО будут проклинать еще 60 следующих поколений людей, обреченных страдать от проблем со здоровьем из-за преступных действий Вашингтона, которые бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт цинично называла "сопутствующим ущербом", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20230508/prestupleniya-1870466021.html
https://ria.ru/20231226/serbiya-1918112569.html
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югославия, сербия, россия, дмитрий полянский, мадлен олбрайт, нато, оон, в мире
Югославия, Сербия, Россия, Дмитрий Полянский, Мадлен Олбрайт, НАТО, ООН, В мире
За Югославию НАТО будут проклинать десятки поколений, заявил Полянский

Полянский: НАТО за бомбардировки Югославии будут проклинать десятки поколений

© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
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ООН, 9 фев - РИА Новости. НАТО будут проклинать еще десятки поколений поколений людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за бомбардировок НАТО Югославии в конце 90-х, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, для понимания того, как установить прочный мир на сербской земле, необходимо вспомнить "истинную причину сегодняшних драматичных событий" - агрессию со стороны НАТО против Югославии.
Белград. Здание генштаба с последствиями бомбардировок НАТО - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Китай не забудет преступлений НАТО в Югославии, заявили в МИД страны
8 мая 2023, 14:19
"Так называемые поборники демократии развернули бомбардировки страны обедненным ураном, что обернулось массовыми жертвами среди мирного населения и разрушением гражданской инфраструктуры. Катастрофический ущерб был нанесен окружающей среде. За это НАТО будут проклинать еще 60 следующих поколений людей, обреченных страдать от проблем со здоровьем из-за преступных действий Вашингтона, которые бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт цинично называла "сопутствующим ущербом", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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ЮгославияСербияРоссияДмитрий ПолянскийМадлен ОлбрайтНАТОООНВ мире
 
 
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