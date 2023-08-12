https://ria.ru/20230812/kosachev-1889654841.html

Косачев заявил, что Украина не готова к переговорам

Косачев заявил, что Украина не готова к переговорам - РИА Новости, 12.08.2023

Косачев заявил, что Украина не готова к переговорам

Упорное требование Украиной капитуляции России - подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T01:02

2023-08-12T01:02

2023-08-12T01:02

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Упорное требование Украиной капитуляции России - подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Здесь не работает правило базарного торга: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое. Скорее наоборот: упорство в требовании о полной капитуляции России под видом "мирного плана" в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам. А то ведь нам могут и не поверить, когда мы об этом говорим. Но "формула мира" от Зеленского – стопроцентное подтверждение того, что переговоры пока невозможны, и вовсе не из-за Москвы", - написал сенатор. Он отметил, что сам Киев не верит в то, что ультиматум о капитуляции может стать основой для переговоров, но "им просто приятно, что люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров". "Гораздо забавнее в затее с "формулой мира" другое: Зеленский вполне серьезно заявил, что она может стать универсальной основой для прекращения других военных конфликтов на планете. Дух захватывает от открывающихся перспектив в этом плане. То есть предложить, например, участникам застарелого палестино-израильского конфликта, или, скажем, Армении и Азербайджану применительно к нагорно-карабахской теме, использовать эту "универсальную" формулу от киевских "гениев миротворчества": одна из сторон полностью отказывается от своей позиции, выплачивает огромные репарации и отдает свое руководство под суд", - продолжил Косачев. Парламентарий добавил, что можно было бы предложить испытать эту формулу на "известной конфликтной ситуации, которую пока нельзя считать завершенной – речь о Косово и агрессии НАТО против Югославии". "Буквально следуя "формуле мира" от Зеленского, следует восстановить границы Югославии, включая Косово и Метохию. Страны НАТО должны выплатить многомиллиардные репарации Белграду за нанесенный ущерб людям, инфраструктуре, экономике, экологии", - объяснил он. Для этого, по словам сенатора, должно вступить в силу "принятое в сентябре 2000 года решение Белградского окружного суда в отношении Уильяма Клинтона, Мадлен Олбрайт, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджа Робертсона, Жака Ширака, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа Шарпинга, Хавьера Соланы и Уэсли Кларка". Суд признал их виновными в совершении преступлений против Югославии, определив меру наказания в виде тюремного заключения сроком на 20 лет, добавил он. "Если Зеленскому удастся убедить Запад опробовать свою формулу на данной конфликтной ситуации, это действительно стало бы прорывом в международных отношениях и убедительным фактом универсальности "мирного плана", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889408131.html

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в мире, киев, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, нато