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Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм, заявил Шумков - РИА Новости, 24.03.2022
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Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм, заявил Шумков
Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм, заявил Шумков - РИА Новости, 24.03.2022
Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм, заявил Шумков
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в годовщину начала бомбардировки Югославии заявил, что коллективному Западу "не нужны ни вы, ни мы, ни наши страны,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:58
2022-03-24T11:58
в мире
сша
сербия
оон
нато
ирак
мадлен олбрайт
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в годовщину начала бомбардировки Югославии заявил, что коллективному Западу "не нужны ни вы, ни мы, ни наши страны, ни наши дети", их интерес составляет лишь "сохранение неоколониального порядка".В Сербии 24 марта вспоминают трагические события с началом бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии.Шумков в своем Telegram-канале разметил видеоролик, где посол США в ООН Мадлен Олбрайт в 1999 году, отвечая на вопрос, оправдано ли, что от санкций против Ирака погибли более полумиллиона детей, больше, чем в Херосиме, ответила, что "выбор сложный, но мы считаем, что это оправдано"."В годовщину начала бомбардировок Сербии многие поставили этот ролик… Искренне жаль наших братьев, проживающих на сопредельной территории, оболваненных, наивно считающих, что они были нужны этим людям… Не нужны им ни вы, ни мы, ни наши страны, ни наши дети. Все, что их интересует, - это сохранение неоколониального порядка, при котором за свои богатства наши страны получают фантики, мало чем обеспеченной резаной бумаги, которые потом наиболее предприимчивые и доверчивые туземцы ещё и откачивают обратно на Запад. То есть территории обворовываются дважды", - написал глава региона.Шумков добавил, что "они готовы пойти на любые жертвы и любые гадости, лишь бы сохранить этот неоколониализм, дополнив его сценарием съехавших умом глобалистов".
https://ria.ru/20220324/serbiya-1779790108.html
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в мире, сша, сербия, оон, нато, ирак, мадлен олбрайт, курганская область, вадим шумков
11:58 24.03.2022
 
Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм, заявил Шумков

Глава Курганской области Шумков: Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Курганской области Вадим Шумков в студии радио Sputnik
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в студии радио Sputnik
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в годовщину начала бомбардировки Югославии заявил, что коллективному Западу "не нужны ни вы, ни мы, ни наши страны, ни наши дети", их интерес составляет лишь "сохранение неоколониального порядка".
В Сербии 24 марта вспоминают трагические события с началом бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии.
Шумков в своем Telegram-канале разметил видеоролик, где посол США в ООН Мадлен Олбрайт в 1999 году, отвечая на вопрос, оправдано ли, что от санкций против Ирака погибли более полумиллиона детей, больше, чем в Херосиме, ответила, что "выбор сложный, но мы считаем, что это оправдано".
"В годовщину начала бомбардировок Сербии многие поставили этот ролик… Искренне жаль наших братьев, проживающих на сопредельной территории, оболваненных, наивно считающих, что они были нужны этим людям… Не нужны им ни вы, ни мы, ни наши страны, ни наши дети. Все, что их интересует, - это сохранение неоколониального порядка, при котором за свои богатства наши страны получают фантики, мало чем обеспеченной резаной бумаги, которые потом наиболее предприимчивые и доверчивые туземцы ещё и откачивают обратно на Запад. То есть территории обворовываются дважды", - написал глава региона.
Шумков добавил, что "они готовы пойти на любые жертвы и любые гадости, лишь бы сохранить этот неоколониализм, дополнив его сценарием съехавших умом глобалистов".
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В миреСШАСербияООННАТОИракМадлен ОлбрайтКурганская областьВадим Шумков
 
 
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