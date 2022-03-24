Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм, заявил Шумков
Глава Курганской области Шумков: Запад готов на все, чтобы сохранить неоколониализм
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Курганской области Вадим Шумков в студии радио Sputnik
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в студии радио Sputnik
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в годовщину начала бомбардировки Югославии заявил, что коллективному Западу "не нужны ни вы, ни мы, ни наши страны, ни наши дети", их интерес составляет лишь "сохранение неоколониального порядка".
Шумков в своем Telegram-канале разметил видеоролик, где посол США в ООН Мадлен Олбрайт в 1999 году, отвечая на вопрос, оправдано ли, что от санкций против Ирака погибли более полумиллиона детей, больше, чем в Херосиме, ответила, что "выбор сложный, но мы считаем, что это оправдано".
"В годовщину начала бомбардировок Сербии многие поставили этот ролик… Искренне жаль наших братьев, проживающих на сопредельной территории, оболваненных, наивно считающих, что они были нужны этим людям… Не нужны им ни вы, ни мы, ни наши страны, ни наши дети. Все, что их интересует, - это сохранение неоколониального порядка, при котором за свои богатства наши страны получают фантики, мало чем обеспеченной резаной бумаги, которые потом наиболее предприимчивые и доверчивые туземцы ещё и откачивают обратно на Запад. То есть территории обворовываются дважды", - написал глава региона.
Шумков добавил, что "они готовы пойти на любые жертвы и любые гадости, лишь бы сохранить этот неоколониализм, дополнив его сценарием съехавших умом глобалистов".