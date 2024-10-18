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Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне - РИА Новости, 18.10.2024
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14:55 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/valensa-1978742997.html
Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне
Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне - РИА Новости, 18.10.2024
Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне
Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал, как госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 1990-е годы отговорила его поддерживать сепаратистское движение в Чечне. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:55
2024-10-18T14:55
в мире
польша
сша
россия
лех валенса
мадлен олбрайт
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ВАРШАВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал, как госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 1990-е годы отговорила его поддерживать сепаратистское движение в Чечне. Выступая на Форуме новых идей, Валенса рассказал, что, будучи президентом Польши, он "пытался добиться ослабления России", поддерживая движение за отделение Чечни. "Я хотел разорвать Россию, но американцы остановили меня. Мадлен Олбрайт приехала ко мне и сказала: "Господин президент, ни шагу дальше, иначе мир взлетит на воздух". Она была права. Это остановило меня", - сказал Валенса.
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в мире, польша, сша, россия, лех валенса, мадлен олбрайт
В мире, Польша, США, Россия, Лех Валенса, Мадлен Олбрайт
Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне

Валенса: Олбрайт отговорила меня поддерживать сепаратистское движение в Чечне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал, как госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 1990-е годы отговорила его поддерживать сепаратистское движение в Чечне.
Выступая на Форуме новых идей, Валенса рассказал, что, будучи президентом Польши, он "пытался добиться ослабления России", поддерживая движение за отделение Чечни.
"Я хотел разорвать Россию, но американцы остановили меня. Мадлен Олбрайт приехала ко мне и сказала: "Господин президент, ни шагу дальше, иначе мир взлетит на воздух". Она была права. Это остановило меня", - сказал Валенса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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В миреПольшаСШАРоссияЛех ВаленсаМадлен Олбрайт
 
 
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