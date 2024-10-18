https://ria.ru/20241018/valensa-1978742997.html

Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне

Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне - РИА Новости, 18.10.2024

Валенса рассказал, как его отговорили от поддержки сепаратизма в Чечне

Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал, как госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 1990-е годы отговорила его поддерживать сепаратистское движение в Чечне. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:55

2024-10-18T14:55

2024-10-18T14:55

в мире

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ВАРШАВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал, как госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 1990-е годы отговорила его поддерживать сепаратистское движение в Чечне. Выступая на Форуме новых идей, Валенса рассказал, что, будучи президентом Польши, он "пытался добиться ослабления России", поддерживая движение за отделение Чечни. "Я хотел разорвать Россию, но американцы остановили меня. Мадлен Олбрайт приехала ко мне и сказала: "Господин президент, ни шагу дальше, иначе мир взлетит на воздух". Она была права. Это остановило меня", - сказал Валенса.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978614484.html

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в мире, польша, сша, россия, лех валенса, мадлен олбрайт