Лукашенко назвал прошедшие президентские выборы праздником

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко , который без перерыва руководит любимой, по его признанию, страной последние 26 лет, идет на шестой срок. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК по итогам прошедших 9 августа выборов – Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его поддержали более 4,6 миллиона человек. Окончательные результаты, как ожидается, будут представлены в пятницу.

На предыдущих выборах, в 2015 году, за Лукашенко проголосовали 83,5% граждан.

"Бандит" и многодетный отец

Лукашенко родился в 1954 году в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области Белоруссии. Хотя официальным днем рождения политика считается 30 августа, в последнее время белорусский президент отмечает его 31 августа - вместе со своим младшим сыном, школьником Николаем. Всего же у Лукашенко три сына. Старший, 44-летний Виктор, - помощник президента по национальной безопасности, член Совбеза. Средний, 40-летний Дмитрий, возглавляет центральный совет белорусского республиканского объединения "Президентский спортивный клуб".

Мать Лукашенко, Екатерина Трофимовна, работала в колхозе дояркой, он был ее единственным ребенком. Женщина умерла в 2015 году. Об отце Лукашенко долгое время не было точных сведений, пока недавно в одном из интервью завесу тайны не приоткрыл сам президент. Он рассказал, что видел отца всего один раз.

"Мы с мамой жили в деревне. Я помню, он приходил домой, смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек — где-то за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню. И пусть меня мама простит: она даже не хотела, чтобы я что-то говорил и вспоминал об отце", - рассказывал Лукашенко, которого мать "очень ревниво опекала".

По признанию президента, он был трудным ребенком, состоял в школьной "банде" и даже был поставлен на учет в детскую комнату милиции.

"Вот, к примеру, перемена, если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку", - вспоминал Лукашенко.

После окончания школы он отучился в Могилевском государственном педагогическом институте имени Кулешова, затем – в Белорусской сельскохозяйственной академии. Биография Лукашенко гласит, что он "историк и экономист".

К власти Лукашенко пришел в 1994 году на протестной волне, когда экономика Белоруссии переживала не лучшие времена после распада Советского Союза. С тех пор политик и его команда строят "первое независимое суверенное государство" в центре Европы , которое "не дружит с кем-то против кого-то", но считает своим главным союзником Россию, а в целом - проводит многовекторную политику.

"Диктатор, батька и вечный президент"

Белоруссия вряд ли может представить себя без Лукашенко, как и Лукашенко свою жизнь – без Белоруссии. Президент, который дольше всех в Европе занимает высший государственный пост, рассказал, что за последние 26 лет ему не надоело работать в этой должности, потому что он просто не представляет себе иного образа жизни.

"Это очень тяжело, поверьте, это "белка в колесе". Хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое. Это уже мой образ жизни. Ну, хорошо, я не президент. А что делать с утра? Я даже этого не представляю", - заявлял белорусский лидер.

За рубежом у Лукашенко, который всегда тщательно вникает в вопросы сельского хозяйства, сложился образ "крепкого хозяйственника". Белорусы ласково называют его "батькой", а страны Запада в свое время окрестили "последним диктатором Европы". Впрочем, президент на них не обижен и часто шутит на эту тему.

"Последним диктатором Европы меня называли очень давно, кликуху эту дала мне Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь США . Наверное, я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада. Сейчас они поняли, что какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок, и стабильность, которые существуют в Белоруссии", - рассуждал президент.

Он не раз признавался, что "наелся" власти, не держится за президентское кресло "синими пальцами" и готов принять волю белорусского народа, какой бы она ни была. При этом Лукашенко подчеркивал, что не отдаст страну на растерзание политическим оппонентам, чтобы "над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали".

Лукашенко также уверял, что останется с белорусским народом до конца, не убежит из страны даже под угрозой смерти, а если судьба его будет печальной – значит, так было суждено.

"Я реалист, всякое бывает. Президент не побежит (из страны – ред.) – его могут и застрелить, и прочее. Могут, запросто… Всякое может быть, особенно сейчас, все же сосредоточено на Лукашенко. Главное зло здесь, вы же понимаете, в Беларуси для них (оппозиции – ред.) – это Лукашенко. Поэтому всякое может быть. Я не допускаю даже этого, но, если в этом моя судьба, значит, быть посему. Но бежать – я никуда не побегу", - говорил глава республики.

Ранимая, любимая и протестующая Белоруссия

За несколько дней до выборов Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту, отчасти он совместил это выступление со своей предвыборной программой. Обращение было недолгим, но искренним, и Лукашенко четко дал понять, что со страной, в строительство которой он вложил столько времени и сил, расставаться в ближайшее время не намерен. Хотя сторонники его ухода в Белоруссии явно были, о чем красноречиво свидетельствовали несанкционированные массовые протесты, проходившие во время избирательной кампании по всей стране. По поручению президента протестные акции оппозиционно настроенных граждан жестко пресекались правоохранителями.

"За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают!" - завершил свое выступление глава государства. После этих слов зрительный зал, в котором выступал президент, аплодировал ему около двух с половиной минут.

Однако признание Лукашенко в любви своей стране не оценили его оппоненты, в том числе одна из соперниц по выборам - домохозяйка Светлана Тихановская . Она обратилась к гражданам с альтернативным "посланием", в котором подчеркнула: "Когда кто-то говорит, что не отдаст страну другой власти, мы не понимаем этих слов. Кому не отдаст? Как не отдаст? Разве ее кто-то присвоил, чтобы отдавать? Разве кто-то приватизировал нас, чтобы отдавать? Разве мы чья-то собственность?"

По ее словам, нынешняя власть республики выступает против приватизации предприятий, но приватизировала всю страну. "Белорусы - не собственность, а страна не должна принадлежать одному человеку", - заявляла Тихановская.

Лукашенко на ее слова не отреагировал. Когда Тихановская приглашала его на дебаты на открытой площадке перед народом, глава государства заявил, что ему с этим человеком "дебатировать" не о чем. В Тихановской, как и в других кандидатах на пост президента, достойного соперника он не увидел.

После завершения голосования Лукашенко Лукашенко напомнил, что власти во время выборов хотели подарить людям праздник, и те "действительно откликнулись", но те, кто хотели испортить этот день, "засветились еще ярче".

Сторонник "аккуратной" интеграции

Лукашенко в руководстве страной придерживается взвешенной политики – развивает одновременно отношения и с Востоком, и с Западом. Белоруссия состоит в ряде интеграционных объединений, но особый интерес для президента представляет сотрудничество с Россией. Лукашенко никогда не скрывал своей приверженности сближению с Москвой , в свое время он активно поддерживал подготовку интеграционных "дорожных карт" Белоруссии и России, которые, впрочем, пока так и не приняты сторонами из-за серьезных разногласий по принципиальным вопросам.

Чего не отнять у белорусского лидера – на любой площадке, на любых переговорах он отстаивает интересы Белоруссии. И неважно, о чем идет речь – о ценах на энергоносители, поставках продуктов питания, кредитах или вопросах внешней политики. "Суверенитет и независимость не продаются", - любит повторять Лукашенко.

Белорусский лидер – яркая и харизматичная личность, вокруг его персоны ходит много слухов. За годы президентства не раз появлялась информация, что он якобы готовится к объединению с Россией и даже "выбил" для себя некую должность в этом "объединенном государстве". Но президент подчеркивал, что никогда бы на такое не пошел, прежде всего, потому что этого решения не поддержал бы народ, который его избрал.

"Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях, в Белоруссии уже это бы не восприняли. Народ к этому не готов. Перезрел. Это надо было 20 лет назад делать, а сейчас уже поздно", - пояснял он свою точку зрения.

Много ли у Лукашенко друзей среди политиков - доподлинно неизвестно, но с большой теплотой он отзывается о своем российском коллеге Владимире Путине . Так, в одном из интервью белорусский лидер отмечал, что считает Путина своим другом и "старшим братом" - и по возрасту, и по "весу" в политике.

"Но поведение старшего и младшего брата - я считаю, что старший брат должен поддерживать младшего. Я часто Путину и говорю - старший брат должен помочь, поддержать, подсказать, а не подножку подставить. Он несколько другой - городской. И я считаю, несмотря на все перипетии, что Путин мой друг. Потому что я ему могу сказать все, что считаю нужным, и он мне тоже может сказать все. Даже в мужской форме - бывало такое, что и матюкнуться могли. Но криков у нас никогда не было - я в этом плане осторожен, а у Путина просто нет привычки кричать", - делился Лукашенко. Он также пообещал, что после президентских выборов отношения с Москвой будут строиться в "нормальном русле".

Еще пять лет президентства, которые этому политику-"тяжеловесу" доверили белорусы, похоже, не стали для него неожиданностью: он и не сомневался, что в очередной раз одержит победу. Лукашенко привык лидировать, и каждые выборы, за исключением самых первых, в 1994 году, он выигрывал в первом туре и со значительным отрывом от конкурентов.