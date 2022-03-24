https://ria.ru/20220324/ssha-1779788760.html

Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда

Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда - РИА Новости, 24.03.2022

Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:26

2022-03-24T09:26

2022-03-24T09:26

в мире

билл клинтон

саддам хусейн

мадлен олбрайт

югославия

прага

чехия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148656/22/1486562263_0:21:4093:2323_1920x0_80_0_0_1611259979c3019eba62b0cfa50b2ada.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда.Мадлен Олбрайт, первая в истории женщина, возглавившая американское внешнеполитическое ведомство, скончалась в среду на 85-м году жизни.По ее словам, "не только бомбардировки сербов записаны в ее актив"."Под какими санкциями была Мадлен Олбрайт? Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский "президент" Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир "Армии освобождения Косово", который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы", - отметила Захарова.Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения.Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций - это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

https://ria.ru/20220323/serbiya-1779622314.html

югославия

прага

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, билл клинтон, саддам хусейн, мадлен олбрайт, югославия, прага, чехия, оон, нато