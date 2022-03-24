Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда
Представитель МИД Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда
© AP Photo / Zach GibsonБывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт
© AP Photo / Zach Gibson
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда.
Мадлен Олбрайт, первая в истории женщина, возглавившая американское внешнеполитическое ведомство, скончалась в среду на 85-м году жизни.
"Мадлен Олбрайт, Госсекретарь США, идеолог бомбардировок Белграда. Умерла вчера, накануне очередной годовщины своих балканских свершений", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, "не только бомбардировки сербов записаны в ее актив".
"Под какими санкциями была Мадлен Олбрайт? Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский "президент" Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир "Армии освобождения Косово", который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы", - отметила Захарова.
Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения.
Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.
Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций - это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.