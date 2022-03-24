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Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда - РИА Новости, 24.03.2022
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Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда
Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда - РИА Новости, 24.03.2022
Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:26
2022-03-24T09:26
в мире
билл клинтон
саддам хусейн
мадлен олбрайт
югославия
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чехия
оон
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда.Мадлен Олбрайт, первая в истории женщина, возглавившая американское внешнеполитическое ведомство, скончалась в среду на 85-м году жизни.По ее словам, "не только бомбардировки сербов записаны в ее актив"."Под какими санкциями была Мадлен Олбрайт? Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский "президент" Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир "Армии освобождения Косово", который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы", - отметила Захарова.Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения.Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций - это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.
https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
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в мире, билл клинтон, саддам хусейн, мадлен олбрайт, югославия, прага, чехия, оон, нато
09:26 24.03.2022
 
Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда

Представитель МИД Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда

© AP Photo / Zach GibsonБывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Zach Gibson
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда.
Мадлен Олбрайт, первая в истории женщина, возглавившая американское внешнеполитическое ведомство, скончалась в среду на 85-м году жизни.

"Мадлен Олбрайт, Госсекретарь США, идеолог бомбардировок Белграда. Умерла вчера, накануне очередной годовщины своих балканских свершений", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, "не только бомбардировки сербов записаны в ее актив".
"Под какими санкциями была Мадлен Олбрайт? Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский "президент" Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир "Армии освобождения Косово", который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы", - отметила Захарова.
Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения.
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Олбрайт скончалась в канун 23-й годовщины начала операции.
При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.
Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций - это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова.
Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье и вместе с родителями эмигрировала, спасаясь от нацистского вторжения. До назначения на пост госсекретаря она была постоянным представителем США при ООН.
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В миреБилл КлинтонСаддам ХусейнМадлен ОлбрайтЮгославияПрагаЧехияООННАТО
 
 
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